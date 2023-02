Północny wiatr spowodował, ze fale zabrały część plaży w Miedzyzdrojach. Nad polskim morzem wieje porywisty wiatr, a wysokie fale wdzierają się w głąb lądu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nielicznie spacerujące dziś nad morzem osoby zwróciły uwagę na zmniejszony obszar plaży w Międzyzdrojach, a wszystko przez wysokie fale i silny wiatr.

Dziś dodatkowo pada śnieg, co aurze nadmorskiej dodaje sporo niesamowitości. Jednak przeszkadza silny wiatr. Choć w lesie temperatura jest wyraźnie dodatnia, to na otwartej przestrzeni, wiatr powoduje, ze odczuwalna to sporo poniżej zera - podaje gs24.pl.

Stąd turyści tylko na chwile zaglądają nad morze, później uciekają w głąb ładu.

IMGW ostrzega przed oblodzeniem i silnym wiatrem

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla całego województwa zachodniopomorskiego wydał w sobotę IMGW. Dla powiatów nadmorskich obowiązuje także ostrzeżenie przed silnym wiatrem.

"Miejscami prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie" - przekazał w sobotę w komunikacie IMGW.