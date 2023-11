W wydarzeniach firmowanych Programem Społecznik warto brać udział! Ponad 4 tysiące zrealizowanych społecznych przedsięwzięć pokazuje moc i siłę regionu otwartego na NGO’sy, współpracę i aktywność. Przed nami kolejne angażujące pomysły, które czekają na realizację. Do ostatniego naboru Społeczniczki i Społecznicy zgłosili blisko tysiąc projektów. A to oznacza jedno! Program na dobre zagościł na Pomorzu Zachodnim.

Program Społecznik daje lokalnie dużo energii, poczucie sprawczości, buduje dobre relacje sąsiedzkie. Warto być jego częścią - brać udział w wydarzeniach, ale i z pomocą grantów zmieniać najbliższą okolicę. Czasem stosunkowo niewielkie środki pozwalają na przeprowadzenie działań potrzebnych mieszkańcom, na które czekali wiele lat. Cieszę się, że Społeczniczki i Społecznicy do realizacji swoich pomysłów angażują młodzież, seniorów, wolontariuszy, sąsiadów. Ta forma współpracy z organizacjami pozarządowymi i aktywnymi mieszkańcami regionu zdała egzamin. Będziemy ją wzmacniać i twórczo rozwijać - mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Program Społecznik umożliwia organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z całego województwa realizację ciekawych działań społecznych, projektów, warsztatów, zawodów sportowych, badań profilaktycznych. Na ich realizację NGO’sy mogą otrzymać grant w wysokości 5 tys. zł. To środki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Rocznie na ten cel przeznaczanych jest 3 mln zł. Dzięki tym funduszom stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne organizują "szyte na miarę" danego miejsca inicjatywy. Nie brakuje też działań związanych z ekologią. Wspólne sprzątanie okolicy, nauka segregowania śmieci czy sadzenie drzew to inicjatywy, bez których "Społecznik" nie może się obejść.

Ale program to też promocja zdrowego stylu życia. Po granty aplikowało z powodzeniem Stowarzyszenie Koszaliński Klub "Amazonka" czy Stowarzyszenie Fizjosport, które promuje wiedzę dotyczącą profilaktyki i wczesnego wykrywania męskich nowotworów. Dotacje wykorzystuje na przeprowadzanie bezpłatnych badań. W ubiegłym roku udało się wykryć 12 zmian poza normą. Ale zdrowie to też aktywność i promocja jazdy na rowerze. Dużo mieszkańców kojarzy z tych projektów Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus, ale tych działań jest zdecydowanie więcej. Podczas Polickiego Festiwalu Rowerowego organizowanego przez Stowarzyszenie Dobrych Działań NASZE POLICE oraz grupę Rowerowe Police, uczestnicy poza wycieczką rowerową mieli okazję do spotkania z legendami polickiego kolarstwa.

Zwłaszcza w ostatnim czasie, mocno swój udział w programie zaznaczają koła gospodyń wiejskich, organizując wydarzenia i akcje, których celem jest integracja lokalnej społeczności. Panie do rozmów zachęcają podczas warsztatów gotowania czy rękodzieła, angażują do współpracy swoje sąsiadki z Ukrainy.

Warto też zaznaczyć, że od samego początku z pomocą programu NGO’sy promują ideę dzielenia się żywnością. Do takich dobrze już znanych działań należy z pewnością inicjatywa Stowarzyszenia Jadłodzielnia Szczecin, ale specjalne szafki dostępne są w całym regionie. Organizacja prowadzi też warsztaty w przedszkolach, szkołach oraz prelekcje w domach seniora. W regionalnych pociągach w kolorach Pomorza Zachodniego wyświetlany jest film promujący ideę dzielenia się żywnością. Organizacja planuje już kolejne działania i gorąca zachęca wolontariuszy do współpracy.

Program Społecznik to sprawdzona marka - dla mieszkańców to konkretne działania, a dla NGO’sów to szansa na zdobycie środków na realizację projektów. Do ostatniego naboru wniosków Społeczniczki i Społecznicy złożyli blisko tysiąc propozycji. Wnioski są teraz weryfikowane pod względem formalnym, a następnie do dofinansowania zostaną wybrane te najlepsze projekty. Wyniki poznamy 11 stycznia 2024 r. Z kolei 2 kwietnia 2024 r. ruszy kolejny nabór wniosków.

Po więcej informacji na temat programu warto zajrzeć do mediów społecznościowych. Społeczniczki i Społecznicy są bardzo aktywni w tej sferze. Do zapraszania na wydarzenia wykorzystują takie hashtagi jak: #PomorzeZachodnie, #ProgramSpołecznik, #społecznik, #KARR. Na portalu Facebook warto też obserwować profile: Program Społecznik oraz oraz Pomorze Zachodnie News.

Koordynacją Programu Społecznik 2022 - 2024 zajmuje się Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Operatorem programu jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Strona internetowa programu: https://spolecznik.karrsa.eu/ oraz https://wws.wzp.pl/aktualnosci/program-spolecznik