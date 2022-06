​Od 1 lipca w każdy weekend na szczecińską Łasztownię będzie można dostać się autobusem. Ruszają wakacyjne linie z przystankami na bulwarach, koło dźwigozaurów i w rejonie Wyspy Grodzkiej.

Od początku lipca będą kursować autobusy specjalne, w których będą obowiązywać bilety komunikacji miejskiej. / Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia /

Od początku lipca będą kursować autobusy specjalne, w których będą obowiązywać bilety komunikacji miejskiej. Linie będą startować z Placu Rodła oraz Placu Kościuszki.

Uruchomione zostaną linie autobusowe 198 i 199, które kursować będą w piątki, soboty i niedziele. Autobusy pomieszczą maksymalnie 21 osób.

Autobusy linii 198 kursować będą w relacji Plac Kościuszki - Łasztownia trasą: pl. Kościuszki - Krzywoustego - Brama Portowa - Wyszyńskiego - Energetyków - św. Floriana - bulwar Gdański - bulwar Śląski - Władysława IV - Zbożowa - Nad Duńczycą.

Autobusy linii 199 kursować będą w relacji Plac Rodła - Łasztownia trasą: Piłsudskiego - Matejki - pl. Hołdu Pruskiego - pl. Żołnierza Polskiego - al. Niepodległości - Brama Portowa - Wyszyńskiego - Wyszyńskiego - Energetyków - bulwar Gdański - bulwar Śląski - Władysława IV - Zbożowa - Nad Duńczycą.

Kursy wykonywane będą do późnego wieczora co 40 minut. Do tej pory na Łasztownię można było dostać się pieszo, autem, rowerem miejskim czy hulajnogą. Przez Odrę kursuje też w sezonie wodny tramwaj.