Krzysztof R., podejrzany o zabójstwo 45-letniej Aleksandry i 15-letniej Oliwii, ma także inne zarzuty w sprawie zamontowania kamery w mieszkaniu ofiar. W lesie koło Romanowa policjanci odnaleźli w poniedziałek dwa ciała. Nie wiadomo jeszcze, czy są to zaginione kobiety.

52-latek usłyszał już zarzut podwójnego zabójstwa. / Policja Częstochowa /

Policjanci odnaleźli ciała dwóch kobiet w pobliżu drogi krajowej nr 91. Według relacji policjantów, były przykryte metrową warstwą ziemi, pierwsze ukryto kilkanaście metrów od drogi, drugie w odległości 5-6 metrów od niej.

Film z poszukiwań mieszkanek Częstochowy Policja

Jak informowali dziennikarze RMF FM, wszystko wskazuje na to, że to poszukiwane od prawie dwóch tygodni mieszkanki Częstochowy: 45-letnia Aleksandra i jej 15-letnia córka Oliwia.

Ze względu na stan psychiczny bliscy ofiar nie byli w poniedziałek gotowi na identyfikację. Jeśli dziś będzie podobnie, jak powiedział dziennikarzowi RMF FM Marcinowi Buczkowi prokurator, konieczne będzie przyspieszone badanie DNA.

Na jutro zaplanowana jest sekcja zwłok, która może wstępnie odpowiedzieć na pytanie jak zginęły kobiety. Nadal otwarte zostaje natomiast pytanie - dlaczego tak się stało.

Ukryta kamera

W minioną środę zarzut podwójnego zabójstwa usłyszał 52-letni Krzysztof R., który został aresztowany. Podejrzany nie przyznał się do winy i nie złożył wyjaśnień.

52-latkowi postawiono także inne zarzuty w tej sprawie. Według prokuratora, zamontował on w mieszkaniu zaginionych kobiet kamerę. Miała ona zostać zainstalowana, kiedy mężczyzna wykonywał tam prace remontowe.

Krzysztof R. / Policja Częstochowa /

Prokurator nie zdradza co jest na nagraniach i gdzie ewentualnie mogły one trafiać. Potwierdza natomiast formalne postawienie zarzutu zamontowania kamery. Podejrzany do tego się jednak nie przyznał.

Media piszą także o tym, że Krzysztof R. miał - bez wiedzy właścicielki - dorobić klucze do jej mieszkania.

Film z zatrzymania 52-latka podejrzanego o zabójstwo kobiet z Częstochowy Śląska policja /

Śledczy na razie nie mówią o prawdopodobnym motywie zbrodni. Nie można wykluczyć badań psychiatrycznych podejrzanego. Nie ma poszlak, aby ktoś mu w zbrodni pomagał.