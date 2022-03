Od wczoraj z Lotniska Katowice odbywają się rejsy ewakuacyjne opuszczających Ukrainę cudzoziemców, obywateli m.in. Uzbekistanu czy Kazachstanu. W poniedziałek i we wtorek z portu w Pyrzowicach miał obsłużyć łącznie ok. 1,6 tys. takich pasażerów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport, najwięcej pasażerów ewakuowanych jest tamtędy do Uzbekistanu i Kazachstanu. Jeden samolot poleciał również do Iranu. Dziś z Katowic spodziewano się np. trzech rejsów do Uzbekistanu.

Ewakuację organizują ambasady poszczególnych państw. Pasażerowie docierają na katowickie lotnisko z Ukrainy drogą lądową. Samoloty przylatują do Katowic puste, odlatują z pasażerami. Rejsy są organizowane na zasadzie czarterów ad hoc.

W najbliższych dniach spodziewamy się kolejnych takich rejsów. Trudno powiedzieć, ile ich będzie, bo te informacje spływają do nas na bieżąco. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze (zarządca lotniska w Pyrzowicach - przyp. red.) jest zaangażowane w pomoc przy organizacji tych rejsów - zaznaczył Adamczyk.

Rejsy te organizują najczęściej na zlecenie państw brokerzy - firmy specjalizujące się w organizacji różnych czarterów. W ostatnich dniach Katowice Airport odbiera wiele pytań od ich przedstawicieli o możliwość obsługi różnych samolotów.