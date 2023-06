W piątek do ruchu zostanie oddany odcinek drogi wojewódzkiej nr 913 przy lotnisku Katowice – zapowiedział samorząd woj. śląskiego. Fragment ten został przebudowany w związku z budową wiaduktu odbudowywanej linii kolejowej nr 182, na której znajdzie się przystanek przy lotnisku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował w środę rzecznik urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego Sławomir Gruszka, w piątek o godz. 11. zostanie oddana do użytku DW913 do lotniska w Pyrzowicach.

Zakończyła się inwestycja pn. "Przebudowa drogi wojewódzki nr 913 od ronda na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania przy wjeździe na lotnisko". Wartość inwestycji wyniosła 16,7 mln zł. Finansowanie pochodziło z budżetu woj. śląskiego - wskazał Gruszka.

Przebudowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (ZDW) odcinek DW913 mieści się w Pyrzowicach na terenie gminy Ożarowice. Przed przebudową droga miała jedną jezdnię i krzyżowała się z nieużywanymi torami kolejowymi w poziomie szyn.

Przebudowa tego fragmentu DW913 wiązała się z budową wiaduktu odbudowywanej od początku 2021 r. linii kolejowej nr 182 między Tarnowskimi Górami i Siewierzem, która przebiega bezpośrednio przy lotnisku Katowice. Jak zapowiedziały w lutym br. PKP Polskie Linie Kolejowe, pociągi powinny zacząć kursować tamtędy od nowego rozkładu jazdy, który będzie wdrażany w grudniu br.

W związku z planowaną odbudową LK182 w sierpniu 2019 r. PKP PLK i woj. śląskie zawarły porozumienie ws. budowy bezkolizyjnego skrzyżowania - wiaduktu linii kolejowej nad drogą wojewódzką. W sierpniu 2019 r. zamówiono opracowanie dokumentacji projektowej. W styczniu ub. roku uzyskano decyzję wojewody śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Do realizacji zadania wybrano ofertę firmy Strabag Infrastruktura Południe. Zakres obejmował przebudowę DW913 o długości ok. 0,3 km i polegał na rozbudowie układu drogowego. Nieco zmieniono przebieg drogi i wybudowano dwie jej nowe jezdnie pod torami kolejowymi zakończone rondem przy wjeździe na lotnisko.

Przebudowano też istniejącą infrastrukturę - sieć wodociągową, gazową, kanalizacyjną, telekomunikacyjną, elektroenergetyczną i oświetlenia ulicznego.

Równolegle zarządca Katowice Airport, czyli Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, wykonał powiązane z inwestycją ZDW w Katowicach dojazdy do nowego ronda przy lotnisku od strony wschodniej i zachodniej.

W czasie prac dojazd do lotniska odbywał się objazdem wytyczonym lokalnymi drogami: ul. Piłsudskiego i Wolności w Pyrzowicach. Szczególnie na ich skrzyżowaniu - z sygnalizacją świetlną - tworzyły się okresowo znaczne korki.

Droga wojewódzka nr 913 to jedna z tras dojazdowych do portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach, a na swoim ostatnim odcinku - od węzła trasy S1 Lotnisko - jest głównym dojazdem do lotniskowych terminali. W poprzednich latach, przy wsparciu środków unijnych, rozbudowano odcinek od węzła trasy S1 do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w Pyrzowicach (przed lotniskiem).

W latach 2019-21 przebudowano liczący 12,6 km odcinek drogi 913 od trasy nr 86 (to odcinek tzw. gierkówki, wiodący m.in. od Katowic i Sosnowca do węzła z S1 w Podwarpiu) do drogi krajowej nr 78 (przebiegającej m.in. w pobliżu lotniska).