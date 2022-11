Rusza sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach w Katowicach. Od dzisiaj mieszkańcy mogą składać wnioski w tej sprawie.

/ Shutterstock

Katowiczanie będą mogli kupić 3 tony węgla, ale do końca tego roku będzie to maksymalnie do półtorej tony. Drugą taką samą partię będzie można kupić od 1 stycznia do 30 kwietnia przyszłego roku.

Wnioski w tej sprawie można składać elektronicznie korzystając z profilu zaufanego lub bezpośrednio w 10 oddziałach katowickiego MOPS.

Wnioski przejdą weryfikację, potem trzeba wpłacić pieniądze na konto urzędu. Na koniec trzeba ustalić z przedstawicielami katowickiego MPG, jak i gdzie węgiel dostarczyć.