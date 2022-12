Nowy rozkład jazdy PKP Intercity wchodzi w życie już w niedzielę. Co to oznacza dla mieszkańców województwa śląskiego? Sprawdź najważniejsze zmiany.

54 i 24 - tyle połączeń PKP Intercity będą mieć do wyboru w nowym rozkładzie jazdy katowiczanie i częstochowianie.

Mieszkańcy województwa śląskiego coraz częściej będą mogli korzystać z nowoczesnego taboru. Kursujący pomiędzy Krakowem a Poznaniem przez Częstochowę Stradom pociąg “Pułaski" oraz kursujący pomiędzy Katowicami a Poznaniem pociąg “Spodek" zaczną być obsługiwane zmodernizowanymi składami ED74 i zmienią kategorię na InterCity.

W trakcie obowiązywania nowego rozkładu pociągi IC “Wybicki" relacji Kraków - Poznań - Kraków przez m.in. Częstochowę Stradom i IC “Osterwa" relacji Kraków - Szczecin - Kraków przez m.in. Katowice, Chorzów, Zabrze i Gliwice zaczną być obsługiwane nowymi elektrycznymi zespołami trakcyjnymi ED160 FLIRT.

Skróci się czas przejazdu pomiędzy Katowicami a Krakowem. Najszybszy pociąg na tej trasie - IC “Wawel" - pokona ten odcinek o 4 minuty szybciej niż do tej pory - w 48 minut.

W nowym rozkładzie jazdy wrócą pociągi do Ustronia i Wisły. W weekendy do stacji Wisła Uzdrowisko dojeżdżać będą pociągi IC “Daszyński" z Warszawy oraz IC “Kormoran" (po zmianie kategorii z TLK) z Olsztyna. W dni robocze obydwa składy będą kursować do i z Bielska-Białej.

IC “Pilecki", kursujący dotychczas w relacji Racibórz - Katowice - Warszawa - Białystok, jeździł będzie teraz do i z Bielska-Białej. Natomiast IC “Skarbek", kursujący dotychczas w relacji Bielsko-Biała - Katowice - Warszawa - Olsztyn, kursować będzie do i z Raciborza.

W wakacje do Bielska-Białej wydłużona zostanie relacja sezonowego składu EIC “Fregata", który do tej pory zapewniał dojazd do Kołobrzegu z Katowic. Z kolei dojazd do Ustki w okresie letnim ułatwi sezonowy pociąg IC “Jamno", który będzie kursować w wydłużonej relacji Kraków - Ustka - Kraków przez m.in. Częstochowę Stradom.

Latem i zimą katowiczanie będą mieć łatwiejszy dojazd do Zakopanego dzięki skierowaniu przez Katowice sezonowego pociągu IC “Podhalanin" relacji Szczecin - Zakopane - Szczecin.

Dokładne informacje na temat biletów i rozkładu jazdy pasażerowie uzyskają na stronie intercity.pl lub dzwoniąc pod nr 703 200 200 (opłata za minutę połączenia 1,29 zł brutto).

11 i 12 grudnia na dworcach w największych miastach Polski (m.in. w Katowicach) będą mobilni informatorzy. Pomogą oni pasażerom ustalić dogodne przesiadki czy znaleźć odpowiedni peron.