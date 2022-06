Zamknięte niektóre odcinki dróg, ograniczenia w parkowaniu i zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 12 ton na niektórych drogach – to niektóre zmiany, z jakimi muszą liczyć się kierowcy w Katowicach, w związku ze Światowym Forum Miejskim.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Część ograniczeń zacznie obowiązywać już od czwartku.

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum - WUF) to organizowana co dwa lata, pod egidą ONZ, najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Miejscem organizacji 11. edycji WUF pod hasłem "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości" będzie od 26 do 30 czerwca Międzynarodowe Centrum Kongresowym w Katowicach (MCK).

"Forum to ogromne przedsięwzięcie logistyczne zarówno dla gospodarzy tego wydarzenia, jak i służb, które zadbają o bezpieczeństwo gości i mieszkańców Katowic. W tym czasie kierowcy muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu" - przekazała w środę śląska policja.

Czasowa zmiana organizacji ruchu w okolicy MCK zostanie wprowadzona już od czwartku. Zamknięty dla pojazdów będzie odcinek ul. Olimpijskiej od skrzyżowania z al. Korfantego do zjazdu na biurowce KTW - około 100 metrów od skrzyżowania z al. Roździeńskiego (rejon kładki dla pieszych nad ul. Olimpijską).

Zamknięta będzie także ul. Góreckiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Olimpijską do zjazdu na ul. Haralda, wjazdy na ul. Olimpijską od ul. Skrzypka oraz Ordona, ul. Haralda od ul. Góreckiego. Nie będzie też można parkować przy al. Korfantego w rejonie Spodka.

Poza tym, zgodnie z rozporządzeniem wojewody śląskiego od 26 do 30 czerwca od godz. 7 do 23 na wybranych drogach zostanie wprowadzony zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Zakaz będzie obowiązywał na drodze krajowej 79 na odcinku od węzła z drogą krajową 86 (al. Roździeńskiego - Drogowa Trasa Średnicowa) do skrzyżowania ulic: Chorzowskiej - Stęślickiego - Grundmanna w Katowicach w obu kierunkach, łącznie z tunelem przebiegającym pod rondem im. gen. Ziętka, a także na al. Korfantego od ulicy Katowickiej do ronda Ziętka.

Dla pojazdów o masie ponad 12 ton policja zaleca następujące objazdy: od strony Sosnowca w kierunku Chorzowa - al. Roździeńskiego, ul. Murckowską (dk 86), autostradą A4, ul. Bocheńskiego, ul. Chorzowską, a od strony Chorzowa - ulicami Chorzowską, Bracką, Bocheńskiego i dalej autostradą A4, ul. Murckowską i al. Roździeńskiego.