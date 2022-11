​Po raz kolejny sztangistki ze śląskich klubów pokazały swoją wielką moc podczas Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów, które odbywają się w Nowym Tomyślu - podaje portal dziennikzachodni.pl.

Julita Król z HKS Szopienice Weightlifting Club wywalczyła srebrny medal / Marcin Gadomski / PAP

Julita Król z HKS Szopienice Weightlifting Club wywalczyła srebrny medal z wynikiem 194 kg w kat. 76 kg.

Aga Broncel z tego samego klubu - w kat. wag. 49 kg zdobyła brązowy medal z wynikiem 129 kg.

Z kolei Jola Wiór z Transbed GKS Andaluzja z Piekar Śląskich wraca z brązowym medalem, który dał jej wynik 192 kg!

Jak powiedziała Julita Król, walka o medale była trudna i wyrównana. Ważne były taktyka, determinacja i to, by zrobić jak najwięcej podejść. Zwłaszcza, że mam przeciążony bark, więc nie byłam przekonana, jak to będzie. W rezultacie jestem ogromnie zadowolona ze srebrnego medalu. Pobiłam swój życiowy rekord - wyjaśnia Julita Król.

Trener Julity, Krzysztof Sułkowski zaznaczył, że Julita to najlepsza zawodniczka HKS Szopienice Weightlifting Club.

Z powodu kontuzji w ostatnich tygodniach sporym wyzwaniem były przygotowania do mistrzostw. Poradziła sobie jednak znakomicie, rozgrywając te zawody taktycznie - dodaje trener Julity, Krzysztof Sułkowski.

Julita Król jest już w sumie pięciokrotną medalistką Mistrzostw Polski w podnoszeniu ciężarów (teraz już ma na swoim koncie dwa srebrne i trzy brązowe medale).