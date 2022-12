Prawie 900 gmin w kraju otrzyma dla mieszkańców węgiel pochodzący z kopalń Polskiej Grupy Górniczej. Do końca roku PGG planuje dostarczyć samorządom około 500 tysięcy ton węgla, który będzie sprzedawany po preferencyjnych cenach.

Teren kopalni Wesoła w Mysłowicach / Zbigniew Meissner / PAP

Dostarczyliśmy już ponad 150 tys. ton węgla do 500 gmin, a do końca roku będzie to łącznie ok. 500 tys. ton węgla - zadeklarował wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej ds. sprzedaży Adam Gorszanów podczas wspólnej z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem konferencji prasowej w składzie węgla przy kopalni Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach. Węgiel fizycznie jest, jest do dyspozycji. Wyzwaniem jest logistyka i organizacja sprzedaży, ale pracujemy pełną parą - zapewnił. Podkreślał, że załadunek węgla prowadzony jest także w soboty. W dostawy zaangażowanych jest ponad 70 kwalifikowanych dostawców węgla z PGG.

Węgla w zupełności wystarczy. Obecnie, po realizacji rządowego programu dotyczącego importu, zapotrzebowanie na węgiel opałowy jest w 100 proc. zapewnione, nawet z pewną górką - powiedział wiceprezes PGG.



Najtańszy węgiel dla mieszkańców mają Mysłowice. Tam zainteresowani płacą za tonę węgla 1500 złotych. To najniższa cena w całym kraju - wynika m.in. z tego, że gmina nie ponosi kosztów związanych z transportem i węgiel, po wpłaceniu pieniędzy w urzędzie miasta, można odbierać bezpośrednio z mysłowickiej kopalni, która należy do PGG. Do tej pory specjalne wnioski w sprawie takiego zakupu węgla złożyło tam około 200 osób. Już rozpatrzono około 50.

W sumie w Śląskiem do akcji sprzedawania węgla po preferencyjnych cenach mieszkańcom przystąpiło około 150 samorządów. W 120 gminach węgiel już jest.

Teren kopalni Wesoła w Mysłowicach / Zbigniew Meissner / PAP

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, gminy, spółki gminne i związki gminne zakłada, że mogą kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę. Gmina może sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. Węgiel w preferencyjnej cenie mogą kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Sprzedawcom tego węgla przysługują rekompensaty, których maksymalny limit na 2023 r. ustalono na 4,9 mld zł.