Fundacja Soundscape realizuje kolejną, tym razem letnią odsłonę cyklu bezpłatnych terapeutycznych sesji muzycznych pod nazwą "Natura online/offline". Sesje odbędą się 19 i 20 sierpnia i 26 i 27 sierpnia, a wziąć w nich udział będą mogli mieszkańcy 8 miast woj. śląskiego.

Opactwo w Rudach - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Cykle terapeutyczne odbędą się w sierpniowe weekendy w Parku Krajobrazowym "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" w miejscowości Rudy. W parku wybrzmią dźwięki ambientu i muzyka eksperymentalna.

Wspieramy działania, które aktywizują uczestników, rozwijają jej wrażliwość i poszerzają spektrum doznań. Mamy nadzieję, że ten śląski eksperyment muzyczny zapewni uczestnikom niezwykłe przeżycie artystyczne, pozwalające odczuć harmonię, jaka może powstać pomiędzy człowiekiem, a przyrodą z wykorzystaniem dźwięków muzyki relaksacyjnej - wyjaśnił Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy TAURON Polska Energia.

Organizatorzy na czas wydarzenia przygotowali dla uczestników transport autokarowy z ośmiu miast aglomeracji śląskiej: Katowic, Gliwic, Chorzowa, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Bytomia, Zabrza oraz Żor. Sesje mają potrwać około dwóch godzin i będą podzielone na sesję poranną, która potrwa od 11.00 do 13.00 oraz popołudniową, która potrwa od 15.00 do 17.00. Po zakończeniu każdej sesji autokary odwiozą uczestników z powrotem do miast, z których przyjechali.

Terapeutyczne sesje muzyczne "Natura online/offline" są otwarte dla osób w każdym wieku. Uczestnictwo w nich jest bezpłatne. Wydarzenie ma na celu aktywizację osób, które zmagają się ze stresem i złym samopoczuciem, a także te, które chcą odpocząć od otaczającej codzienności i zrelaksować się na łonie natury.

Fundacja po sukcesie zimowego wydarzenia "Solar Renewal", które odbyło się na przełomie lutego i marca, zdecydowało się na zrealizowanie wydarzenia w nowej, letniej odsłonie.

Ta wyjątkowa podróż pomoże uczestnikom zrelaksować się, znaleźć wewnętrzną harmonię i poznać wartość społeczną lasu. Pozwoli również wejść z pozytywnym nastawieniem w kolejne, jesienne miesiące. Zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania. Dołączcie do nas i wspólnie odkryjmy siłę dźwięków natury - powiedział Paweł Pindur, założyciel fundacji Soundscape i były członek kabaretu Łowcy.B.

Na miejscu muzyczną ucztę dźwiękową zapewnią najciekawsi polscy przedstawiciele muzyki elektronicznej i eksperymentalnej tacy jak Gaap Kvlt, Tomasz Mreńca, Nanook of the North, Piotr Kurek, Michał Wolski, Jacaszek, Tonallaxe oraz DTEKK (Up to Date Festival).

Organizatorami wydarzenia jest fundacja Soundscape i Tauron Lab, a partnerem Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Volvo Euro Kas Katowice.