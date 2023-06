W weekend 3 i 4 czerwca woj. śląskie będzie gościło czołówkę żeglarzy jachtów klasy Omega. Regaty Pucharu Polski odbędą się w Chełmie Śląskim. Polem, a może raczej taflą, sportowych zmagań będzie sztuczny Zalew Dziećkowice II, znajdujący się na Śląsku, przy granicy z Małopolską. Organizatorzy zawodów - Polski Związek Klasy OMEGA i Yacht Club OPTY - spodziewają się ponad 40 trzyosobowych załóg, które zjadą na Śląsk z całej Polski.

/ YC OPTY /

Żeglarskie święto rozpocznie się w sobotę 3 czerwca o godz. 10, kiedy to nastąpi oficjalne otarcie regat. Na wodę żeglarze wyjdą o godz. 11:30. Po sobotnich, sportowych zmaganiach, wieczór zapowiada się równie żeglarsko. O g. 20 na plenerowej scenie Yacht Club OPTY wystąpi w pełnym składzie legendarny zespół szantowy Mechanicy Shanty. Wstęp na koncert jest bezpłatny.

Po koncercie zapłonie żeglarskie ognisko. Jak nie trudno się domyślać będzie gwarnie, śpiewnie, a może nawet tanecznie. W niedzielę żeglarze będą ścigać się od godz. 10. Zakończenie zawodów planowane jest około godziny 15.30.

Organizacja regat tej rangi to dla nas spore wyzwanie, ale przede wszystkim duże wyróżnienie i cieszymy się, że po latach znów jesteśmy organizatorem zawodów tej rangi. Zrobimy wszystko, aby żeglarze, którzy przyjadą do nas z całej Polski, czuli się u nas dobrze i wrócili do domu nie tylko z pucharami, ale i duża dawką pozytywnej energii, której na Śląsku nie brakuje - przyznaje Bogdan Jankowski, komandor Yacht Club OPTY.

Jak dodaje, "Zalew Dziećkowice, w ocenie wielu żeglarzy i nie tylko, jest jednym z najpiękniejszych akwenów w południowej Polsce". Tu w bezchmurny dzień żeglując, można równocześnie podziwiać szczyt Babiej Góry. Z tych względów zawody są doskonałą okazją do promocji gmin leżących nad zbiornikiem - mówi komandor YC OPTY.

/ YC OPTY /

O Yacht Club OPTY

Działający na zalewie w Chełmie Śląskim Yacht Club OPTY, współorganizator regat, powstał 46 lat temu dzięki determinacji pracowników Huty Katowice. Zresztą przez wiele lat organizacja nosiła nazwę Klub Żeglarski "Huta Katowice".

Ośrodek znajduje się na zachodnim brzegu zbiornika. Posiada dwa slipy do wodowania jachtów oraz dodatkowo mechaniczny slip szynowy, którym wodowane są najcięższe jednostki. Na terenie ośrodka można wypożyczyć sprzęt pływający, i dobrze zjeść, bo przez cały rok działa restauracja Włoska Wioska Tawerna. Klub jest też organizatorem kursów na patent żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego oraz na stopnie instruktorskie.

Żeglarska klasa OMEGA to najpopularniejsza klasa jachtów sportowych i turystycznych w Polsce. W ubiegłym roku klasa obchodziła swoje osiemdziesięciolecie. W tym roku odbyły się już 2 rundy zawodów rangi Pucharu Polski w Żninie i Olsztynie. Po przyszłotygodniowych regatach w Chełmie Śląskim żeglarze będą jeszcze walczyć o puchar w Jeziorsku, Pucku, Dąbkach i Świebodzinie.

/ YC OPTY /

Zalew Dziećkowice II zwany Zalewem Imielińskim

Zalew Dziećkowice II, na którym odbędą się regaty często nazywany Zalewem Imielińskim. Jest jednym z największych rezerwuarów wody w województwie śląskim.

Akwen ma powierzchnię około 750 hektarów. Przeciętna głębokość to ok 7 metrów. Pojemność blisko 53 mln m3. Dłuższy bok zbiornika liczy ponad 4 km.

Dominują tu wiatry zachodnie i północno-zachodnie, choć tej wiosny wyjątkowo często wieje silnie ze wschodu. Żegluga na Zalewie wymaga uwagi, bo wiatr często lubi zmieniać kierunek w zależności od miejsca, na którym znajduje się jacht. Zbiornik zasilany jest, nie w sposób naturalny (mimo, że obok przepływa Przemsza), lecz poprzez system rurociągów, które tłoczą wodę z oddalonego o kilkanaście kilometrów rzecznego ujęcia na Sole w Małopolsce.

Woda wykorzystywana jest do produkcji wody pitnej przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i dostarczana mieszkańcom aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Z zasobów zbiornika korzystają również zakłady przemysłowe znajdujące się w Zagłębiu i Małopolsce, w tym Huta Katowice czy bloki energetyczne spółki Tauron.