Samorząd Sosnowca podpisał w środę umowę opracowania dokumentacji projektowej "Kazimierz OdNowa". Projekt zakłada rekultywację terenów po Kopalni Węgla Kamiennego "Kazimierz-Juliusz", na których znajdzie się w przyszłości m.in. przedszkole czy restauracja.

KWK Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu / Andrzej Grygiel / PAP

Umowa na dokumentację projektową została podpisana w środę w dawnej sali zbornej KWK Kazimierz-Juliusz przez samorząd Sosnowca i Pas Projekt.

Projekt dokumentacji opiera się na gruntownej transformacji i zagospodarowaniu terenu i budynków po byłej kopalni Kazimierz-Juliusz. Mamy trzy najważniejsze funkcje. Pierwsza - społeczna: żłobek, przedszkole. Druga - inkubator przedsiębiorczości (usługi biurowe i przestrzeń pod wynajem - PAP) i trzecia - część komercyjna, a także przestrzenie na gastronomię. Chcemy, żeby to miejsce, do którego się przychodzi nie raz w roku (...), ale żebyśmy mogli spędzić tu też więcej wolnego czasu - zapowiedział kierownik biura prasowego i rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Rafał Łysy.

Przestrzenie mniejszych budynków - ceglanych, należących do ewidencji zabytków - będą przeznaczone pod usługi. Ich funkcje będą się dopiero rodziły na etapie projektowania i na etapie zapotrzebowania. Będziemy dostosowywać przestrzenie pod funkcje projektowe - przekazała Małgorzata Golenko z Pas Projekt, która zaprojektuje teren pokopalniany.

Na terenie byłej kopalni znajduje się także szyb, który planowo ma być przestrzenią tarasu widokowego.

Budynki czeka gruntowny remont, w tym m.in. wymiana wszystkich instalacji, docieplenie, czy termomodernizacja całego obiektu. Jednak pamiątki po starej kopalni także pozostaną. Wszystkie te elementy, które świadczą o historycznym charakterze tego obiektu, czyli mozaiki, ewentualnie sam ustrój konstrukcyjny, który jest bardzo ciekawy, bo to jest ustrój prefabrykowany - podkreśliła Golenko.

Dokumentacja będzie gotowa za rok, jednak miasto nie zna końcowej daty ukończenia rekultywacji. Nie będę podawał optymistycznych wariantów. Najpierw trzeba mieć projekt, potem mieć środki na prace budowlane, a też etap wyłaniania wykonawcy to nie są proste sprawy - skomentował rzecznik sosnowieckiego Urzędu Miasta.

Szacunkowe kwoty odnowy miasto poda dopiero po spisaniu dokumentacji.

Zgodnie z wykazem uchwał zarządu woj. śląskiego projekt "Kazimierz OdNowa" znalazł się na liście przedsięwzięć priorytetowych planowanych do uwzględnienia w Kontrakcie Programowym dla Woj. Śląskiego uchwałą zarządu województwa z 18 stycznia br. Jak wskazano w zestawieniu, przy wartości projektu 18 mln euro miasto chce ubiegać się o 15,3 mln euro dotacji.

Pieniędzy będziemy szukać wszędzie. Jesteśmy na liście projektów kluczowych, więc liczymy na to, że tutaj to wsparcie otrzymamy. Natomiast jeżeli tylko pojawią się inne projekty na pozyskanie środków na tereny pogórnicze, to także będziemy aplikować - dodał Rafał Łysy.

Blisko 3 ha gruntów po Kopalni Węgla Kamiennego "Kazimierz-Juliusz" Spółka Restrukturyzacji Kopalń przekazała samorządowi Sosnowca w listopadzie 2020 r. To ponad 28,5 tys. m kw. gruntu w dzielnicy Kazimierz Górniczy z prawem własności budynków, budowli, maszyn i urządzeń.

SRK przekazała wówczas gminie Sosnowiec na zasadzie darowizny prawo użytkowania wieczystego działek w okolicy ul. Ogrodowej w Kazimierzu Górniczym - wraz ze znajdującymi się na nich budynkami, w tym bhp - czyli dawnej dyrekcji kopalni, nadszybia i maszyny wyciągowej szybu Kazimierz-I, wieżę wyciągową oraz inne znajdujące się tam obiekty.

Ostatnią tonę węgla w kopalni Kazimierz-Juliusz wydobyto na powierzchnię 29 maja 2015 r. Decyzję o likwidacji kopalni poprzedziły w 2014 r. liczne protesty górników.

W kolejnych latach samorząd powołał zespół roboczy i uruchomił program rewitalizacji dzielnicy. Wśród wypracowanych rozwiązań znalazły się m.in.: budowa ogrodu jordanowskiego, termomodernizacja budynku szkolnego i budowa boiska przy tamtejszym zespole szkół, a także remonty ulic. Aby zachować pamięć o historii Kazimierza Górniczego, w oparciu o infrastrukturę likwidowanej kopalni zaproponowano wówczas miejsce pamięci poświęcone górnictwu Zagłębia Dąbrowskiego.

Dzielnicę Kazimierz włączono do Sosnowca w 1975 r., kiedy po ośmiu latach bycia miastem, utraciła ona prawa miejskie. Nadal wielu jej starszych mieszkańców zachowuje silne poczucie odrębności lokalnej historii Kazimierza.