Policjanci z Bytomia przechwycili ponad milion trzysta tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy i zatrzymali właścicieli nielegalnego towaru. Gdyby nielegalne papierosy trafiły na rynek, Skarb Państwa straciłby ok. miliona złotych.

Akcję przeprowadzili policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu. Mundurowi wcześniej ustalili, że na terenie Bytomia i jednej z posesji powiatu będzińskiego mogą być przechowywane hurtowe ilości wyrobów tytoniowych.



W wyniku przeprowadzonych działań, policjanci w dwóch garażach - na terenie powiatu będzińskiego i Piekar Śląskich oraz w dwóch samochodach, znaleźli ponad milion trzysta tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wprowadzenie do obrotu takiej ilości nielegalnych papierosów, naraziłoby Skarb Państwa na stratę miliona złotych z tytułu uszczuplenia podatku akcyzowego - podała bytomska policja.

Mundurowi zatrzymali także właścicieli nielegalnego towaru. Do policyjnego aresztu trafili: 58-letni bytomianin oraz 50-letni mieszkaniec Strzyżowic. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty, a prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny. Za popełnione przestępstwo skarbowe grozi im wysoka grzywna i do 3 lat więzienia.



To kolejna w ostatnim czasie akcja policji w woj. śląskim, która zakończyła się przejęciem dużej ilości wyrobów tytoniowych. Kilka dni temu mundurowi poinformowali o przechwyceniu 9 mln sztuk papierosów, które były przechowywane w kilku garażach w Dąbrowie Górniczej. Także w tym przypadku policjanci ustalili właścicieli nielegalnego towaru - to kilku mieszkańców woj. śląskiego.