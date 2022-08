Polska Grupa Górnicza wprowadza od dziś limity przy zakupie węgla w kopalniach. Sprzedaż kruszcu w sklepie internetowym PGG jest obecnie rekordowa. Tylko w ubiegłym tygodniu sprzedano w ten sposób ponad 120 tys. ton węgla.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, obecnie limit przy zakupie węgla, za gotówkę, bezpośrednio w kopalniach, wynosi 3 tony. To o dwie tony mniej niż do tej pory.

Blisko 800 tys. ton węgla

Przedstawiciele spółki tłumaczą, że w ten sposób węgiel będzie mogło kupować więcej zainteresowanych.

W minionym tygodniu w sklepie internetowym PGG węgiel kupiło ponad 26 tysięcy odbiorców. To rekordowa liczba.

Od początku roku z tej formy sprzedaży skorzystało już ponad 190 tysięcy klientów, którzy łącznie kupili blisko 800 tysięcy ton węgla.

W tej chwili do sprzedaży trafia cała produkcja węgla dla odbiorców indywidualnych. Tak ma być w kolejnych miesiącach.

Maksymalnie 3 tony również w JSW

Limit zakupu maksymalnie 3 ton węgla obowiązuje również w kopalniach należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ograniczenie wprowadzono w minioną środę.

Ja na innej kopalni stałem od 25 lipca, załadowałem się dzisiaj. Trzeba dziennie się pokazać, trzeba dziennie jechać, trzeba pilnować. Tam stoi 70 samochodów, a limit dzienny to 15 ton. Gdyby limit był 50, czy 100 ton, to kolejki byłyby mniejsze - mówił w środę, 17 sierpnia, jeden z klientów kopalni.



Jak wyjaśnia rzecznik JSW Tomasz Siemieniec, na kopalni Budryk produkuje się "do 180 ton węgla na dobę, który jest na potrzeby palenisk indywidualnych". Trzeba się zgłosić do kasy, niestety odstać pewnie swoje, bo są kolejki, złożyć deklaracje, wszelkie dokumenty i zapłacić 950 zł netto - stwierdził w środę rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej.