Policjanci z Jastrzębia Zdroju zlikwidowali domowe laboratorium chemiczne. Zatrzymali dwóch mężczyzn i przejęli narkotyki o czarnorynkowej wartości 1 mln zł.

Likwidacja domowej wytwórni narkotyków / Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju / Policja

Na gorącym uczynku - w trakcie produkcji amfetaminy - funkcjonariusze zatrzymali dwóch 25-latków. Jeden z nich próbował uciec.

W mieszkaniu było 25 kg amfetaminy i 1 kg katynonu oraz substancje chemiczne do produkcji kolejnych partii narkotyków. Policjanci zabezpieczyli wyposażenie domowego laboratorium: kanistry, mieszadła, menzurki i pojemniki służące do produkcji substancji odurzających.

Mężczyźni prosto z domowego laboratorium zostali doprowadzeni do aresztu, a następnie do prokuratury. Usłyszeli zarzuty wytwarzania środków odurzających oraz posiadania znacznej ilości narkotyków. Grozi im od trzech do 10 lat więzienia.

Sąd zastosował wobec podejrzanych trzymiesięczny tymczasowy areszt.