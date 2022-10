Policjanci odnaleźli 14-letniego Maksymiliana, którego zaginięcie zgłoszono we wtorek w Pyskowicach (Śląskie). Nastolatka znaleźli policyjni detektywi z Zabrza.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nastolatek jest cały i zdrowy. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w poszukiwania - powiedział rzecznik gliwickiej policji podinsp. Marek Słomski.

Kilka godzin wcześniej funkcjonariusze zamieścili na stronie internetowej zdjęcie i rysopis poszukiwanego nastolatka, prosząc o informacje, które umożliwią jego odnalezienie.

Maksymilian wyszedł z domu we wtorek ok. 16:00 i do środy nie nawiązywał kontaktu z rodziną.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego gliwickiej komendy po otrzymanym zgłoszeniu sprawdzali szpitale, przeczesywali rejon Pyskowic, Zabrza oraz Gliwic.