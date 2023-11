Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju, posiadający wydawaną przez samorząd Kartę Jastrzębianina, od początku przyszłego roku będą mogli za darmo korzystać z komunikacji miejskiej. Wnioski o wydanie karty można składać od 20 listopada

/ jastrzebie.pl /

"Aby za darmo jeździć po naszym mieście, trzeba być mieszkańcem Jastrzębia-Zdroju i udowodnić, że płaci się tutaj podatki. Następnie trzeba złożyć wniosek i odebrać Kartę Jastrzębianina, która upoważnia do darmowych przejazdów" - poinformowała prezydent miasta Anna Hetman.



Środki gwarantujące wprowadzenie bezpłatnych przejazdów zagwarantowano w projekcie przyszłorocznego budżetu miasta. Uchwałę budżetową radni mają przyjąć 14 grudnia.





Od siedmiu lat w Jastrzębiu-Zdroju z darmowych przejazdów korzystają dzieci, młodzież i seniorzy. Od nowego roku bezpłatnie będą jeździć autobusami także pozostali mieszkańcy, rozliczający podatek dochodowy w Jastrzębiu-Zdroju, nieposiadający zaległości podatkowych. Inne warunki to m.in. brak zaległości wobec organizatora komunikacji.





Przedstawiciele jastrzębskiego samorządu wyliczyli, że dzięki wprowadzeniu darmowych przejazdów w portfelu każdego stałego użytkownika komunikacji miejskiej zostanie średnio 1,7 tys. zł rocznie. Dodatkowo zaoszczędzą ci, którzy wybiorą bezpłatne autobusy, zamiast jazdy po mieście prywatnym samochodem.



"Wprowadzenie darmowej komunikacji wpisuje się również w realizację zielonej transformacji. W mieście będzie też więcej zieleni, która przy rosnącym ruchu samochodów osobowych musiałaby zostać poświęcona na rzecz miejsc parkingowych" - podał Urząd Miasta.



Młodzież, dzieci i studenci, czyli osoby dotychczas uprawnione do bezpłatnej komunikacji, nie muszą składać wniosków o Kartę Jastrzębianina - ich karty będą ważne do września przyszłego roku. Za darmo nadal jeżdżą też seniorzy powyżej 70. roku życia, natomiast wszyscy pozostali powinni złożyć wniosek - będzie to można zrobić od 20 listopada w sześciu wyznaczonych punktach, a także przez internet.





Karty Jastrzębianina będzie można odbierać od 15 grudnia. Będą wydawane w formie tradycyjnej (jako dyskietki) oraz w formie elektronicznej, wysyłanej na wskazany adres poczty elektronicznej. Czas oczekiwania na kartę to maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku.