Kolorowa i świetnie wyposażona jest nowa kuchnia na oddziale diabetologii dziecięcej i pediatrii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Pełni nieco inną funkcję niż kuchnie na pozostałych szpitalnych oddziałach.

W kuchni przygotowywane są dobrze zbilansowane posiłki / Anna Kropaczek / RMF24

Tutaj odbywa się planowanie, bilansowanie posiłków i część edukacji żywieniowej. Przy cukrzycy jest to bardzo ważne - mówiła reporterce RMF FM Anna Tkacz, koordynatorka zespołu diabetologicznego.

Dietetyczka kliniczna Magdalena Myga podkreśla, że z małymi pacjentami rozmawia o zdrowych posiłkach i ich właściwym przygotowaniu. Można powiedzieć, że uczymy zdrowego żywienia. W praktyce przydatne jest odpowiednie miejsce, serce, którym jest właśnie kuchnia - dodaje.

Posiłki komponowane są w taki sposób, by nie podnosiły poziomu cukru we krwi gwałtownie. Zaczynamy od warzyw, następnie przechodzimy do produktów zbożowych i dodatków, białka i tłuszczu, żeby spowolnić właśnie wzrost tego cukru po spożyciu posiłku - wyjaśnia dietetyczka.

Dieta oparta o zdrowe nawyki żywieniowe zawiera więcej warzyw, owoców i produktów mniej przetworzonych. Ale jak przyznają specjaliści, jeśli dzieci mają urodziny i chcą zjeść tort zamiast mówić, że nie wolno, możemy doradzić, jak mogą przygotować ten tort, by nie podnieść poziom cukru.