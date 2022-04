Koncerty, piknik, przemarsze, a także przejazd na rowerach - to wszystko w czasie długiego, majowego weekendu dziać się będzie w Sosnowcu. Według prognoz, pogoda powinna dopisać.

/ Shutterstock

Dużo się będzie działo w majówkę w Sosnowcu. Oto zestaw najważniejszych wydarzeń.

3 maja do Sosnowca powraca projekt muzyczny „Wolność, Muzyka, Niezależność”. To będzie wspólne świętowanie 120-ych urodzin Jana Kiepury oraz 120-lecia miasta. Na scenie przed urzędem miejskim wystąpią: Basia Dratwińska, Szymon Komasa (wykona piosenki z repertuaru Jana Kiepury), Reni Jusis, Mietall and Children of the Future (czyli Mietall Waluś z dziećmi z Klubu im. Jana Kiepury), Rahim/Fokus, Król oraz duet Karaś/Rogucki.

Początek koncertu we wtorek o 19-ej, ale już około 18-ej na scenie pojawi się Sosnowiecka Orkiestra Dęta.

Dwa dni wcześniej, 1 maja, w Trójkącie Trzech Cesarzy zaplanowano obchody 18-ej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Początek uroczystości w samo południe w miejscu niegdysiejszej granicy trzech zaborców. Będą oficjalne przemowy i składanie kwiatów pod obeliskiem "Pamięci o dawnym podziale Europy i jej zjednoczeniu". Ale będzie także mniej oficjalnie, bo zaplanowano tam też ognisko i pieczenie kiełbasek w niezwykłych okolicznościach przyrody, czyli nad brzegiem Przemszy i Brynicy. Tam także zagra Sosnowiecka Orkiestra Dęta.

2 maja, w Dniu Flagi, w parku w Kazimierzu, na mieszkańców Sosnowca będą czekały flagi i kotyliony. Natomiast dla najmłodszych zaplanowano zabawy.

Dzień później przed południem odbędą się uroczystości związane z kolejną rocznicą uchwalenia konstytucji 3-go maja. Popołudnie natomiast to już 15 edycja Zagłębiowskiej Masy Krytycznej. Trasa w tym roku liczy ponad 10 kilometrów. Wiedzie z centrum Sosnowca przez Będzin do Czeladzi. Start zaplanowano sprzed dworca PKP, a metę na rynku w Czeladzi.

Warto jednak w centrum miasta pojawić się wcześniej, bo każdy będzie miał możliwość oznakowania roweru. Akcja GRAWER prowadzona będzie przez policję od 12-ej. Chodzi o wygrawerowanie specjalnym przyrządem unikalnego oznakowania oraz rejestracji tego znaku w bazie danych Policji. Najlepiej zabrać ze sobą dokument tożsamości i-jeśli to możliwe-także dowód zakupu roweru.