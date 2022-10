Zmniejszone limity sprzedaży węgla w kopalni Budryk w Ornontowicach. To jedyny zakład Jastrzębskiej Spółki Węglowej, który prowadzi sprzedaż indywidulaną.

Teraz można tam kupić już tylko dwie tony węgla. To o tonę mniej niż do tej pory.

Ograniczenia wprowadzono po to, by więcej ludzi mogło kupić węgiel. Tak tłumaczą to przedstawiciele spółki. Dzięki temu także proces sprzedaży ma być sprawniejszy.

Co ważne, wprowadzone zmiany dotyczą także tych, którzy już czekają na odbiór węgla w kolejce.

Kilka tygodni temu w kopalni rozpoczęto wydawanie specjalnych numerów kolejkowych. Chodziło o to, aby węgiel odbierać w oznaczonym dniu.

Już wtedy czekających było tak dużo, że plan odbioru ustalony był do grudnia. Dlatego wydawanie numerków wstrzymano do czasu rozładowania kolejki.

Spółka nie prowadzi sprzedaży przez internet. W kopalni każdego dnia sprzedaje się około 170 ton węgla.