Szkoła Ogrodników powstała w Katowicach. Inicjatywa ma służyć mieszkańcom, którzy już mają własny ogródek albo np. chcą go założyć wspólnie z sąsiadami na osiedlu. Pierwsze zajęcia już w sobotę, a ich tematem będzie przygotowanie ogrodu do zimy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Chcemy szkolić mieszkańców Katowic na ogrodników miejskich - mówi Monika Laksa, prezeska Fundacji Ogrody Przyszłości, która poprowadzi Szkołę Ogrodników. Pierwsze zajęcia odbędą się 18 listopada w Kato Science Corner na rogu ul. Pocztowej i Młyńskiej.

Warsztaty są bezpłatne, ale liczba miejsc jest ograniczona. Do piątku trwają zapisy (pod adresem: fundacja.ogrodyprzyszlosci@gmail.com).

Sobotnie spotkanie poświęcone będzie przygotowaniom ogrodów do zimy. Chcieliśmy jeszcze uchwycić mieszkańców w przygotowaniach ogrodu do zimy, dlatego zaczynamy w sobotę, ale będziemy spotykać się co miesiąc. Chcemy kształcić, edukować, pokazywać rozwiązania ekologiczne, ale też integrować - chcemy, żeby ludzie z różnych dzielnic wymieniali się swoimi doświadczeniami, może nawet plonami czy sadzonkami - wymienia Monika Laksa.

W Katowicach działa już kilkanaście ogrodów społecznych czyli miejsc, w których mieszkańcy wspólnie użytkują przestrzeń publiczną, by uprawiać rośliny, odpoczywać, wspólnie spędzać czas i upiększać miasto. Ogród społeczny może mieć formę np. wspólnego ogródka sąsiadów na osiedlu.

Widzę coraz większe zainteresowanie mieszkańców Katowic takimi działaniami, co wynika z ogromnej potrzeby przebywania wśród natury. Widzimy to też we wnioskach, które spływają do Katowic w ramach np. Zielonego Budżetu - podkreśla Monika Laksa.

Sama także trzy lata temu założyła w Ochojcu Lawendowy Ogród Katowic. Ogród jest otwarty dla mieszkańców od marca do końca października.