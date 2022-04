Nie zmienia się stan 21 górników z kopalni Pniówek, przebywających w Centrum Leczenia Oparzeń (CLO) w Siemianowicach Śląskich - wynika z najnowszych informacji przekazanych przez placówkę.

Karetka Pogotowia Ratunkowego przed wejściem na teren kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej Pniówek w Pawłowicach / Zbigniew Meissner / PAP

Pięć ofiar środowej katastrofy przebywa na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, 16 na innych oddziałach szpitala.



Część pracowników kopalni trafiła do tego specjalistycznego ośrodka bezpośrednio po wybuchach metanu, inni byli tam przewożeni w kolejnych dniach. Czterej górnicy zostali przyjęci do tej placówki w sobotę po tym, jak specjalistyczne badania potwierdziły u nich oparzenia dróg oddechowych. Zostali zakwalifikowani do terapii tlenem hiperbarycznym.



W środę w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło do dwóch wybuchów metanu . Dotąd potwierdzono śmierć pięciu ofiar tej katastrofy - cztery osoby zginęły w kopalni, jedna zmarła w szpitalu. Siedmiu osób dotąd nie odnaleziono.