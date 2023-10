Dotychczasowe ustalenia nie wskazują na to, że zwłoki znalezione w miejscowości Żuraw koło Częstochowy należą do Jacka Jaworka - przekazał Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy częstochowskiej prokuratury okręgowej. Jak dodał, "po uzyskaniu wyników będziemy mogli kategorycznie odnieść się do kwestii, czy są to zwłoki Jacka Jaworka".