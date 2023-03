Po czterech latach przerwy Bryan Adams ponownie wystąpi w Polsce w ramach trasy "So Happy It Hurts Tour". 18 grudnia 2023 roku zagra w Arenie Gliwice.

Bryan Adams / Sean Kilpatrick / PAP/PA

Bryan Adams to artysta słynący z najbardziej niezwykłych występów na żywo. Energetycznym wokalem i swobodą na scenie zachwyca publiczność od ponad 40 lat.

W swoim dorobku muzycznym posiada 17 wydanych albumów studyjnych, w tym aż cztery w 2022 roku: "So Happy It Hurts" (z nominacją do nagrody Grammy), "Pretty Woman - The Musical" oraz płyty z nowymi nagraniami największych przebojów Bryana Adamsa: "Classic Pt. 1" i "Classic Pt. 2". Jego twórczość przyniosła mu liczne nagrody i wyróżnienia, w tym trzy nominacje do Oscara, pięć nominacji do Złotych Globów oraz nagrodę Grammy.

/ Materiały prasowe

Koncert Bryana Adamsa w ramach międzynarodowej trasy "So Happy It Hurts Tour" już 18 grudnia 2023 w Arenie Gliwice. Sprzedaż biletów w cenie od 199 zł wystartuje o godzinie 10:00 od 24 marca na Eventim.pl.

Na jedyny koncert Bryana Adamsa w Polsce zaprasza RMF FM, RMF Classic, AMS, Wyborcza.pl. Organizatorem wydarzenia jest DM Agency, współorganizatorami są Arena Gliwice oraz Miasto Gliwice.