Od dziś do końca listopada w Katowicach można za darmo korzystać z automatycznych parkingów przy ul. Tylnej Mariackiej. To pierwsza tego typu inwestycja publiczna w Polsce. Dwa automaty pomieszczą łącznie 240 samochodów. Pierwsi kierowcy już z nich korzystają.

Nie mam, gdzie zaparkować. To jest jedyna lokalizacja w tym miejscu, a idę na spotkanie w pobliżu, więc byłem zmuszony do skorzystania - mówi jeden z pierwszych kierowców korzystających z automatu przy ul. Tylnej Mariackiej. Przyznaje, że obsługa jest prosta. Inni kierowcy chwalą wykorzystanie miejsca. To jest dobry pomysł, zwłaszcza, że w miastach brakuje miejsc parkingowych - podkreśla kierowca.

Korzystanie z urządzeń jest intuicyjne i można je porównać do korzystania z myjni automatycznej. Poza tym przy każdym module znajduje się instrukcja parkowania. Przewidziano też rozwiązania w sytuacji np. braku prądu.

Wiem, że są pytania dotyczące tego, co wydarzy się, kiedy np. zabraknie energii elektrycznej - czy samochód utknie i nie będzie można go sprowadzić na dół. Jest tam alternatywne źródło zasilania. Ponadto da się również ściągnąć samochód w inny sposób, kiedy w okolicy nie będzie prądu, jest taki system opracowany, więc kierowcy nie muszą się martwić - zapewnia Sandra Hajduk, rzeczniczka katowickiego magistratu.

Automatyczne parkingi do końca listopada będą bezpłatne. Od 1 grudnia posiadacze Katowickiej Karty Mieszkańca zapłacą 6 złotych za godzinę, osoby spoza miasta 12 zł.