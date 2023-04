Policjanci z Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych katowickiej komendy wojewódzkiej, czyli z tzw. Archiwum X, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach rozwikłali sprawę zabójstwa 50-letniego mężczyzny, do którego doszło w listopadzie 2005 roku w Zabrzu. Ustalono, że za zbrodnię odpowiadają trzej mężczyźni, którzy po dokonaniu zabójstwa próbowali spalić i ukryć ciało. Wszyscy usłyszeli zarzut zabójstwa i decyzją sądu trafili do aresztu. Grozi im dożywocie.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn / Policja Śląska / Policja Rozwikłanie zbrodni sprzed 17 lat to efekt pracy policjantów z Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, czyli z tzw. Archiwum X. W skład tego zespołu wchodzą bardzo doświadczeni policjanci. Ich zadaniem jest analiza spraw, które przed laty zostały umorzone, a które, przy wykorzystaniu najnowszych technik badawczych, mają teraz szansę na rozwiązanie. W listopadzie 2005 roku w lesie w Zabrzu znaleziono nadpalone ciało mężczyzny. Sekcja wykazała, że mężczyzna został uduszony, a do jego podpalenia doszło już po śmierci. Po sprawdzeniu odcisków palców okazało się, że zamordowany to 50-letni mieszkaniec Malborka, który po opuszczeniu aresztu śledczego od roku przebywał w Zabrzu. Jeden z zatrzymanych mężczyzn / Policja Śląska / Policja Policjanci m.in. przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsc związanych ze sprawą zabójstwa oraz przesłuchali wiele osób mogących mieć wiedzę na temat zajścia. Już wtedy wstępnie wytypowali osoby, które mogły być odpowiedzialne za zabójstwo. Nie mogli tego jednak udowodnić, ponieważ podejrzewani przygotowali sobie alibi i zgodnie podawali korzystny dla nich przebieg wydarzeń. Mimo wielomiesięcznych, intensywnych działań, w tym przesłuchaniu kolejnych osób, sprawa pozostawała nierozwiązana. W 2022 roku powrót do śledztwa Stróże prawa ponownie poddali szczegółowej analizie cały zgromadzony w sprawie materiał dowodowy. Po raz kolejny przesłuchali również wiele osób, które ich zdaniem, mogły mieć istotne informacje, w tym również mężczyzn, którzy byli podejrzewani o dokonanie zbrodni. Wnikliwe śledztwo ostatecznie pozwoliło ustalić rzeczywisty przebieg zdarzeń z 2005 roku i wskazać trzech mężczyzn z Zabrza, obecnie w wieku 39, 60 i 65 lat, jako sprawców zabójstwa. Dzięki nowemu materiałowi dowodowemu, który zgromadzili policjanci z Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych KWP w Katowicach, podejrzani zostali doprowadzeni do gliwickiej Prokuratury Okręgowej, gdzie usłyszeli zarzut zabójstwa. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Gliwicach zdecydował o 3-miesięcznym areszcie wobec wszystkich mężczyzn. Za zabójstwo grozi im dożywotnie pozbawienie wolności. Ta sprawa pokazuje, że nie ma przestępstw doskonałych i bez względu na czas, jaki upłynął od momentu ich popełnienia, każde może zostać rozwiązane. Teraz, po wielu latach, sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za swoje czyny. Zobacz również: Kolejny na Podkarpaciu niedźwiedź w pobliżu ludzkich siedzib. Przyszedł do baru

Dwóch mężczyzn aresztowanych za wymuszenie rozbójnicze z bronią w ręku

Zabójstwo żony. Jest akt oskarżenia przeciwko Czesławowi K.

Po randce w hotelu ukradł 28-latce bmw i pieniądze, a potem uciekł