W związku z prognozowanymi wcześniej w regionie burzami z gradem Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie wydało w niedzielę kolejne ostrzeżenie. Chodzi o gwałtowne wzrosty stanów wody na niektórych odcinkach rzek w regionie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W niedzielę WCZK w Rzeszowie wydało dla kilku powiatów woj. podkarpackiego ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem i porywami wiatru. Chodzi o powiaty: bieszczadzki, jasielski, leski, sanocki krośnieński i miasto Krosno. Ostrzeżenie obowiązuje w niedzielę od godz. 13 do 19.



Jak podaje WCZK, prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 milimetrów oraz porywy wiatru sięgające do 70 km/h, a miejscami spadnie mały grad.



Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 70 proc.



Kolejne ostrzeżenie dotyczy gwałtownych wzrostów stanów wody w zlewniach: Wisłoki do ujścia Brzeźnicy, Sanu do ujścia Tyrawki, Wisłoka do ujścia Stobnicy wraz ze zlewnią Stobnicy i Strwiąża. Wydane zostało w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, występującymi lokalnie.



To ostrzeżenie hydrologiczne obowiązuje w niedzielę od godz. 13 do 20.



Według ostrzeżenia w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.



"Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich)" - podaje WCZK.



Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 60 proc.