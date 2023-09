Sprawa integracji ukraińskich uchodźców wojennych z polskim społeczeństwem była jednym z tematów pierwszego dnia polsko-ukraińskiego szczytu World For Ukraine Summit w Rzeszowie-Jasionce.

Szczyt potrwa do piątku / Józef Polewka, RMF FM

Jak relacjonuje reporter RMF FM Mateusz Chłystun, obecni na szczycie prelegenci zapewniają, że napięcia polityczne na linii Warszawa-Kijów nie mają najmniejszego znaczenia i apelują, by pamiętać, że daleko poza tymi sporami są zwykli ludzie.

My tutaj, na dole, między sobą cały czas żyjemy przede wszystkim w przyjaźni. Staramy się sobie wzajemnie pomóc. Ludzie w lokalnych społecznościach doskonale wiedzą, że na Ukrainie dalej trwa wojna, ludzie giną - mówi w rozmowie z RMF FM prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, który zapewnia, że tu na Podkarpaciu nie ma problemu z relacjami między Polakami a Ukraińcami.

Razem stanowimy naprawdę potencjał. Część tych osób pewnie zostanie, będzie tworzyć naszą gospodarkę. Powinniśmy się z tego cieszyć, ale oni (Ukraińcy) też powinni być z tego zadowoleni, bo z zarobionych w ten sposób pieniędzy będą mogli wspierać odbudowę swojego kraju - dodał.

O odbudowie Ukrainy, również w dosłownym znaczeniu uczestnicy World For Ukraine Summit będą dyskutować w piątek.

Ważna pomoc psychologiczna

Drugim istotnym tematem pierwszego dnia szczytu była pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla naszych wschodnich sąsiadów.

Potrzebują jej zarówno osoby, dla których rosyjska inwazja i konieczność ucieczki była ogromną traumą, jak i osoby, które straciły na wojnie kogoś bliskiego. Osobna grupa, która już wymaga specjalistycznej pomocy to weterani wracający z frontu.

Jest bardzo dużo wyzwań. Ukraina nie może zostać z nimi sama. Jest sporo krajów, które mają nie identyczne, ale podobne doświadczenia, dlatego ta współpraca i wymiana doświadczeń, ale też konkretne usługi są dla nas bardzo ważne - mówiła RMF FM Oksana Savytska z ukraińskiego UNESCO, która ocenia, że w przyszłości jej kraj czeka jeszcze jedno wyzwanie - wsparcie i ponowna integracja mieszkańców z okupowanych obecnie terenów.

To kwestia m.in. przygotowania nauczycieli, którzy będą pracować z dziećmi, które nigdy nie mieszkały w wolnej Ukrainie, są przesiąknięte propagandą i tą historią w jakiej dorastały - dodała.

World for Ukraine Summit, w skrócie W4UA to spotkanie kilku światów - biznesu, polityki, organizacji pozarządowych i wreszcie zwykłych ludzi. Potrzeby tych ostatnich skłoniły organizatorów do stworzenia miejsca i platformy do dyskusji o skutecznej pomocy mieszkańcom kraju ogarniętego wojną. Szczyt potrwa do piątku.