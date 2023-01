Ponad tysiąc rodzajów odpadów komunalnych znajduje się na liście słownika, który ma pomóc mieszkańcom Rzeszowa w poprawnej segregacji śmieci. Słownik jest już dystrybuowany w przedszkolach, szkołach oraz na osiedla m.in. przy pomocy spółdzielni mieszkaniowych.

To część naszej kampanii ekologicznej. Nasz słownik trafił już do spółdzielni mieszkaniowych, a Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa pomógł rozesłać go także do szkół. Z jego wykorzystaniem można zorganizować na przykład lekcje poświęcone prawidłowo działającej gospodarce odpadami - mówi Jolanta Kaźmierczak, wiceprezydent Rzeszowa.

Jak dodała, miastu zależy na dotarciu do jak największej grupy mieszkańców.

W słowniku wyszczególnionych jest ponad 1000 rodzajów odpadów komunalnych wraz ze wskazówkami, w jaki sposób powinny być deponowane. Mieszkańcy znajdą również szczegółowe informacje na temat Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli PSZOK-u.

Słownik zawiera opis symboli na opakowaniach tak, aby można było dokonywać świadomych zakupów produktów, które nadają się do recyklingu. Ponadto zawarto w nim informacje o tym, co warto samodzielnie kompostować i które odpady zaliczamy do frakcji Bio, jak również dlaczego palenie odpadów szkodzi.

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych jest niezwykle istotna w kontekście ich dalszego przetworzenia. Im lepiej posegregowane odpady na osiedlach, tym łatwiej następnie wybrać z nich surowce nadające się do przetworzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, samorządy z każdym rokiem mają obowiązek wyselekcjonować i przetworzyć ich coraz więcej. Już w 2023 roku ma to być 35 procent z ogólnej masy wszystkich odebranych od mieszkańców odpadów. A w kolejnych latach limit wzrośnie aż do 65 procent.