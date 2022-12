W Rzeszowie otwarto nowy basen pływacki. Kosztował 26 mln zł. Został sfinansowany ze środków miasta oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jak zaznaczyła prezes PZP Otylia Jędrzejczak, "jest jednym z najlepszych, jak nie najlepszym na naszym kontynencie".

Otwarcie pływalni w Rzeszowie / Darek Delmanowicz / PAP

Jest wszechstronny. Skoki do wody będą tutaj podstawą, ale to miejsce jest przystosowane do powszechnej nauki pływania i innych sportów pływackich. Przypomnę, że pływanie jest trzecią najbardziej popularną dyscypliną sportu w Polsce - zauważyła w poniedziałek prezes Polskiego Związku Pływackiego.

Dodała, że związek będzie chciał w stu procentach tę pływalnię wykorzystać. Przed nami m.in. Europejskie Igrzyska Olimpijskie, podczas których będziecie państwo mogli tutaj podziwiać najlepszych zawodników Europy. Jestem dumna i szczęśliwa, że będziemy mogli tu kształtować i rozwijać obecne i nowe pokolenia skoczków do wody, dyscypliny, której Rzeszów jest kolebką - powiedziała podczas uroczystości otwarcia Jędrzejczak.

Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek podkreślił, że nowa pływalnia jest świetnym miejscem do uprawiania sportów takich jak skoki do wody, pływanie, piłka wodna, nurkowanie, ale jest oczywiście dostępna dla każdego miłośnika rekreacji.

Obiekt daje możliwość profesjonalnego treningu skoczkom do wody wszystkich kategorii wiekowych. Pływalnia wyposażona jest w trampoliny: 1 m, 3 m oraz wieże: 5 m, 7,5 m oraz 10 m. Ma pełnić także funkcję głównego centrum przygotowań kadry narodowej w skokach do wody.

Kluby pływackie mogą trenować równocześnie na dwunastu torach o długości 25 metrów. Basen ma od 1,8 do 5 metrów głębokości.

Kompleks posiada również salę konferencyjną, siłownię, gabinety fizjoterapeutyczne, miejsca do odnowy biologicznej. Wyposażony jest także w trybuny, które znajdują się po dwóch stronach niecki pływalni. Trybuna znajdująca się po stronie północnej pomieści 325 osób, południowa to 70 miejsc.

Inwestycja kosztowała blisko 26 mln zł. Przedsięwzięcie zostało dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu - EDYCJA 2021 kwotą 12 506 300 zł.