Oferta spółki Polaqua została wybrana, jako najkorzystniejsza, w przetargu na zaprojektowanie i budowę ponad 18 km drogi ekspresowej S19 Dukla – Barwinek. Firma zaoferowała zrealizowanie tego odcinka Via Carpatia za kwotę ponad 1,5 mld zł.

Wybrano ofertę na realizację odcinka trasy Via Carpatia Dukla - Barwinek / GDDKiA Rzeszów /

Jak poinformował Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana, jeśli nie będzie odwołań od dokonanego wyboru, a także po otrzymaniu pozytywnej opinii prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W przetargu złożono w sumie osiem ofert. Najkorzystniejszą złożyła spółka Polaqua, która zaoferowała zrealizowanie tego odcinka Via Carpatia za kwotę ponad 1,5 mld zł.

"Jeden z najtrudniejszych odcinków"

Odcinek między Duklą a Barwinkiem graniczy bezpośrednio ze Słowacją. Jednocześnie jest to jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych - zaznaczył.

Zakres prac obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 18,2 km. W ramach zadania wybudowany zostanie też węzeł drogowy Barwinek, zlokalizowany w miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19. Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie, w tym m.in. 15 estakad - najdłuższa z nich będzie miała ok. 1,1 km i rozpięta będzie, nad doliną, na filarach o wysokości ok. 35 m od poziomu terenu. Powstanie również dziesięć mostów, sześć wiaduktów drogowych i sześć przejść dla zwierząt.

GDDKiA planuje, że prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 42 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych, tj. od 1 grudnia do 31 marca. Wyłączenie to liczone będzie tylko w czasie robót budowlanych.

Wysocki podkreślił, że odcinek drogi ekspresowej S19 Dukla - Barwinek będzie przebiegać przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym w ich dnie ciekiem wodnym - dodał. Występuje tam również 19 obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo.

Trasa Dukla - Barwinek częścią Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę północną i południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać ma przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo ok. 169 km.

Jak przypomniał przedstawiciel rzeszowskiego oddziału GDDKiA, złożone oferty były oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60 procent), przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (30 proc.), a także termin realizacji kontraktu (10 procent).