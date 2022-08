Ryś Skalny, który ocalał dzięki akcji przeprowadzonej trzy lata temu przez przyrodników ze Stowarzyszenia dla Natury Wilk i rehabilitacji w Bielsku-Białej, uchwyciła fotopułapka w Magurskim Parku Narodowym. "Wyrósł na pięknego rysia" - podało stowarzyszenie.

Skalny, młodziutki ryś, którego dzięki naszej akcji ratunkowej w grudniu 2019 r. oraz kilkumiesięcznej rehabilitacji w ośrodku Mysikrólik w Bielsku-Białej, wypuściliśmy w maju 2020 r. w Magurskim Parku Narodowym, skończył już trzy lata. Obroża telemetryczna, w którą go wyposażyliśmy, rozpięła się w zaplanowanym terminie. Obecnie rozpoznajemy go po charakterystycznym wzorze cętek. Skalny zamieszkał w okolicach Sanoka. W dalszym ciągu monitorujemy go przy pomocy fotopułapki, instalowanej i sprawdzanej przez Adriana Czecha, fotografa i przyrodnika - napisali w mediach społecznościowych przyrodnicy z Wilka.



Jak podali, kilka dni temu Skalny ponownie pojawił się przed fotopułapką. Wyrósł na pięknego rysia. Sądząc po znakowaniu na wykrocie, w marcu tego roku był już gotowy, żeby przystąpić do rozrodu. Może teraz jakaś rysica wychowuje jego młode na Pogórzu Karpackim, czego Skalnemu, sobie i wszystkim zaangażowanym w jego ratowanie serdecznie życzymy - oznajmili.



Wychudzony i osłabiony ryś uratowany przez ludzi

W grudniu 2019 r. Skalny, nie bojąc się ludzi, zbliżył się do zabudowań w Desznicy. Był mocno wychudzony i osłabiony, a przez to niezdolny do samodzielnego polowania. Udało się go wówczas odłowić dzięki współpracy przyrodników z mieszkańcami i pracownikami Magurskiego Parku Narodowego. Bez tej interwencji zwierzę nie zdołałoby przeżyć.



Przez kolejne miesiące ryś nabierał sił w bielskim ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt Mysikrólik. W porozumieniu z Magurskim Parkiem Narodowym wypuszczony został w rejonie, który zajmowała jego matka.



Rysie są ssakami drapieżnymi z rodziny kotowatych. Ich populacja w Polsce szacowana jest na ok. 300 osobników, a w Magurskim Parku Narodowym na kilka. Dorosły ryś może mierzyć od 100 do 150 cm. Wysokość w kłębie sięga 75 cm. Osobniki, z wyjątkiem samic z młodymi, prowadzą samotne życie. Rysie użytkują duże areały, które w górach sięgają 100-140 km kw. W Polsce są pod ścisłą ochroną.



Stowarzyszenie dla Natury Wilk zajmuje się ochroną przyrody, a szczególnie działaniami na rzecz ssaków drapieżnych - wilków, rysi, niedźwiedzi, wydr, borsuków i innych gatunków. Jego członkowie prowadzą działalność edukacyjną i badawczą. Ośrodek Mysikrólik jest jednym z nielicznych w Polsce, który pomaga chorym lub kontuzjowanym dzikim zwierzętom.