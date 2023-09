W sobotę w Rzeszowie odbędzie się defilada i pokaz sprzętu Wojsk Obrony Terytorialnej. W niedzielę Festiwal Biegowy. To oznacza, że będą utrudnienia w ruchu, część ulic na kilka godzin zostanie zamknięta - informuje policja.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wojska Obrony Terytorialnej świętują swoje 6-lecie. Przygotowania do sobotniej uroczystości rozpoczną się już w piątek o godz. 20. Na trzy godziny zostaną wyłączone z ruchu ulice: Reformacka do ulicy Langiewicza, ul. Hoffmanowej, Mochnackiego, Cieplińskiego, Sondeja, Jałowego i Pułaskiego.



Te same ulice będą nieprzejezdne w sobotę, 30 września, od godz. 11.30 do 14, kiedy odbywać się będą główne uroczystości. Od godz. 8 będzie zamknięta ulica Sobieskiego - od ronda Sokoła do Urzędu Wojewódzkiego. Tam będzie piknik rodzinny i pokaz sprzętu wojskowego. Potrwa do godz. 18.



Natomiast w niedzielę, 1 października, w związku z Festiwalem Biegowym Pratt & Whitney Rzeszów, od godz. 5 do 15 całkowicie zamknięta dla ruchu zostanie al. Kopisto, a od 11.30 do 14.30 al. Rejtana - od al. Powstańców Warszawy do ul. Kustronia.