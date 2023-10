Zeszłotygodniowe negocjacje nie przyniosły rozstrzygnięcia i związek zawodowy działający w MPK Rzeszów zapowiedział na wtorek strajk kierowców. To oznacza, że mieszkańców miasta mogą czekać utrudnienia, bo nie każdy kurs zostanie zrealizowany. "Nie wiemy jeszcze, jaka będzie skala protestów i nie wiemy, ile kursów uda się zrealizować" - mówi Marek Filip, prezes MPK.

/ Shutterstock

Związkowcy wysunęli trzy postulaty: podwyżek pensji, utrzymania 20 proc. premii, a także dodatków stażowych. Uzgodniliśmy podwyżkę o 1,80 zł za godzinę, na pozostałe postulaty odpowiedzieliśmy, że zgadzamy się w kwestii premii, ale to deklaracja, która padła na razie ustnie. Jeśli chodzi o dodatki stażowe, nie wykluczamy że mógłby być wprowadzone od nowego roku, ale to bardziej skomplikowana sprawa, ponieważ nie mogą być one jednolite - powiedział prezes Filip.

Nie wiadomo, jaka będzie skala protestu

Związki zawodowe chciały podniesienia stawki godzinowej o 2 złote. Władze MPK zapowiedziały, że stawkę podwyższą o 1,80 zł. Na tą propozycję przystały dwa z trzech związków zawodowych. Trzeci: Wolny Związek Zawodowy Pracowników, nie zgodził się na takie rozwiązanie i zapowiedział protest.

Nie wiadomo, jak będzie skala strajku, ilu kierowców nie podejmie pracy, a ilu weźmie zwolnienia lekarskie.

Pasażerowie mają być informowani na bieżąco o odwołanych kursach.

W Rzeszowie jest około 60 linii autobusowych: miejskich i pozamiejskich.

Zaapelowaliśmy do MPK, by w pierwszej kolejności zapewnić połączenia z sąsiednimi gminami, strefami ekonomicznymi i wszystkimi osiedlami, żeby nawet jeśli kursów będzie mniej, były one realizowane, tak by pasażerowie mogli dojechać do szkoły i do pracy - mówi Maciej Chłodnicki z ZTM Rzeszów. Szczególny nacisk ma zostać położny na kursy poranne i popołudniowe.