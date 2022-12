Policjanci zatrzymali 39-letniego mieszkańca powiatu mieleckiego (woj. podkarpackie), poszukiwanego listem gończym. Funkcjonariusze zwrócili na niego uwagę, ponieważ palił papierosa na dworcu - w miejscu objętym zakazem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wczoraj około godz. 14 kolbuszowscy policjanci podczas patrolu w rejonie dworca zauważyli mężczyznę, który nie stosował się do zakazu palenia wyrobów tytoniowych.

Funkcjonariusze wylegitymowali 39-letniego mieszkańca powiatu mieleckiego. "Podczas sprawdzania w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Toruniu do odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 244 kodeksu karnego" - informują policjanci.

Za palenie w miejscu, gdzie jest to zakazane, mężczyzna otrzymał mandat. Następnie został zatrzymany i doprowadzony do budynku kolbuszowskiej jednostki, skąd trafił do zakładu karnego.