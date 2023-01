​W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie (KSW1) rozpoczął się kolejny etap rozbudowy Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc (PCChP). Koszt inwestycji wyniesie w sumie ponad 50 mln zł.

Kliniczny Zakład Patomorfologii w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc / Darek Delmanowicz / PAP

Jak poinformował w czwartek rzecznik prasowy placówki Andrzej Sroka, inwestycja ma zostać zrealizowana do końca tego roku, a otwarta najpewniej w pierwszej połowie 2024 roku.

Przebudowa szpitala finansowana jest ze środków z funduszy unijnych, budżetu samorządu województwa podkarpackiego i budżetu państwa - dodał.

W ramach inwestycji, wykonawca ma za zadanie m.in. wyburzenie łącznika (segmentu B) i wybudowanie nowego, pomiędzy starym budynkiem głównym szpitala, a nowym budynkiem PCChP. Ponadto zostanie przebudowany budynek gazów medycznych wraz z wewnętrznymi instalacjami, zbudowana stacja transformatorowa wraz z agregatem prądotwórczym, powstaną też miejsca postojowe.

Całość będzie kosztować blisko 40 mln zł, do tej kwoty doliczyć trzeba koszt wyposażenia. Przetarg na wyposażenie ma być ogłoszony w tym roku.

Poradnie specjalistyczne, które znajdowały się w tej części PCChP, czyli gruźlicy i chorób płuc, alergologiczna, chirurgii klatki piersiowej, immunologiczna oraz rejestracja, zostały tymczasowo przeniesione do Pałacu Jędrzejowiczów, mieszczącego się w parku przy ulicy Rycerskiej. Po zakończeniu inwestycji, wrócą do PCChP.

Rozbudowa PCChP to kontynuacja I etapu inwestycji, która zakończyła się w 2022 roku.

Oznacza to, że uwzględniając aktualny etap rozbudowy cała inwestycja wyniesie ok. 100 mln zł. Zakończenie w tym roku tego zadania pozwoli zmodernizować kompleks budynków KSW1, zarówno pod względem budowalnym jak i doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę. Było to od dawna oczekiwane zarówno wśród pracowników szpitala, jak i samych pacjentów - powiedział zastępca dyrektor ds. administracyjnych KSW1 Damian Brud.

W czerwcu 2022 r. oddano do użytku nowy budynek przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie.

Do rozbudowanego 5-kondygnacyjnego budynku przeniesione i wyposażone zostały: Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc z obturacyjnym bezdechem sennym oraz Klinika Pulmonologii i Chemioterapii. W rozbudowanym budynku znalazło się także w pełni wyposażone zaplecze diagnostyczne, czyli Kliniczny Zakład Patomorfologii i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej oraz zaplecze techniczne, w tym trzystrefowa Centralna Sterylizacja.