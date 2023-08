W Rzeszowie otwiera się kolejny Punkt Obsługi Mieszkańców, usytuowany w Galerii "Nowy Świat". W Punkcie Obsługi Mieszkańców można załatwić takie sprawy jak np. wymiana dowodu osobistego, rejestracja pojazdu czy też wydanie Rzeszowskiej Karty Miejskiej.

Nowy Punkt Obsługi Mieszkańców / Materiały prasowe

Punkt został przeniesiony do nowego i większego lokalu, który mieści się na poziomie +1 znajdującej się w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 20 Galerii "Nowy Świat". Otwarcie nastąpi w poniedziałek, 21 sierpnia 2023 r. Punkt obsługi mieszkańców będzie czynny w godzinach od 10 do 18, od poniedziałku do soboty.

Co można załatwić w Punkcie Obsługi Mieszkańców?

W punkcie będzie można załatwić wiele spraw urzędowych, m.in. w zakresie spraw obywatelskich:

wydanie lub wymiana dowodu osobistego,

zameldowanie na pobyt stały lub czasowy,

wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego,

nadanie numeru PESEL.

W zakresie spraw komunikacji:

rejestracja pojazdu,

zgłoszenie sprzedaży pojazdu,

wydanie prawa jazdy.

W zakresie publicznego transportu zbiorowego:

wydanie Rzeszowskiej Karty Miejskiej,

sprzedaż biletów komunikacji miejskiej,

przyjmowanie wpłat za wezwania do zapłaty.

Ponadto we wszystkich Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa zlokalizowanych w galeriach handlowych przyjmowane są pisma urzędowe adresowane do wydziałów urzędu oraz udostępniane są formularze wniosków obowiązujących w urzędzie.