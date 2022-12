Policjanci poszukują dwóch mężczyzn, którzy w piątek w jednym z zakładów pogrzebowych w Stalowej Woli (woj. podkarpackie), w dzielnicy Rozwadów, napadli na właściciela firmy oraz zdemolowali lokal. Ofiara trafiła do szpitala na badania.

Policja na miejscu zdarzenia / Stalowka.NET / Jacek Rodecki /

Jak informuje policja, do napadu doszło w piątek ok. godz. 8.00 rano. Z relacji właściciela zakładu wynika, że do środka weszło dwóch mężczyzn, którzy rzekomo chcieli wybrać trumnę dla bliskiej osoby, która zmarła.

W pewnym momencie mężczyźni rzucili się na właściciela, zaczęli go bić m.in. pałką teleskopową. Następnie zdemolowali lokal.



Napastnicy uciekli w kierunku osiedla Charzewice.

Pobity mężczyzna trafił do szpitala na badania diagnostyczne. Na miejscu pracują policjanci z wydziału kryminalnego, którzy przeprowadzili już oględziny miejsca. Trwają czynności, które mają ustalić sprawców napadu – poinformowała oficer prasowa z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli, mł. asp. Małgorzata Kania.