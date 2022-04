Amerykańska kuchnia, Elvis Presley, koncert Hommage a’ Blues Brothers z największymi filmowymi hitami, ryk motocykli Harley-Davidson, parada z sobowtórami, pokazy filmów czy quiz wiedzy o USA z nagrodami – m.in. te atrakcje będą czekały na rzeszowian i turystów 3 maja na ulicy 3 Maja, rynku i przy Fontannie Multimedialnej w stolicy Podkarpacia. Znany jest już dokładny program tegorocznego Święta Paniagi.

Podczas wydarzenia będzie można podziwiać motocykle Harley-Davidson / Michal Krumphanzl / PAP/CTK

Ulica 3 Maja (dawna Paniaga) to najstarsza ulica w Rzeszowie. Od 2003 roku deptak obchodzi swoje święto, które zawsze przyciąga tłumy mieszkańców i przyjezdnych. Od jakiegoś czasu Święto Paniagi odbywa się pod znakiem kultury innych krajów. Tym razem będzie to kultura amerykańska.

Parada w amerykańskim stylu i scena przy Fontannie Multimedialnej

Mocne amerykańskie akcenty pojawią się już podczas uroczystej parady, która wystartuje w samo południe. Korowód m.in. z sobowtórami postaci z amerykańskiej popkultury, motocyklami Harley Davidson, Elvisem Presleyem w perłowym cadillacu, zawodnikami futbolu amerykańskiego z Rzeszów Rockets i mnóstwem innych atrakcji zatrzyma się przy scenie w rejonie Fontanny Multimedialnej, gdzie nastąpi uroczyste otwarcie wydarzenia. Następnie rozpoczną się koncerty i pokazy taneczne.

Swój koncert dadzą m.in. Patryk Mateja i Marcin Życzyński - sobowtór Elvisa Presleya. Akademia Aktorska Artysta z kolei przedstawi fragmenty amerykańskich musicali. Na miejscu będzie można także zasmakować amerykańskiej kuchni - pojawią się foodtrucki i strefa barbecue. Nie zabraknie konkursów jedzenia na czas w amerykańskim stylu, będzie również quiz wiedzy o USA z nagrodami.

Atrakcje w fosie Zamku Lubomirskich

Dużo też będzie się działo w fosie Zamku Lubomirskich. Tam powstanie strefa dla dzieci. Pojawią się w niej między innymi bajkowe zagadki, wioska - FORT WAPITI - spotkanie z kulturą Indian Ameryki Północnej i warsztaty plastyczne. W fosie będzie można także zobaczyć odtworzony obóz konfederatów barskich, jeźdźców na koniach w mundurach z tego okresu. Na rynku i w okolicach zamku będzie można też spotkać patrole konne.

Program Święta Paniagi ucieszy również fanów sportów amerykańskich - w fosie zaplanowano pokazy pojedynków zawodników Rzeszów Rockets. Będzie też mechaniczny byk rodeo.

Atrakcje na ulicy 3 Maja

Święto Paniagi to oczywiście także mnóstwo wydarzeń w rejonie samej ulicy 3 Maja. To między innymi koncerty - zespołu Parnas Brass Band (plac przy NBP), Patryka Matei (przy wieży Farnej). Inne atrakcje to na przykład fotobudka z gadżetami w stylu amerykańskim, możliwość wykonywania fotografii z Elvisem Presleyem i jego pojazdem, szczudlarze, bańki mydlane, żywe maskotki i kiermasz winyli z muzyką amerykańską.

Atrakcje w instytucjach kultury

Święto Paniagi będzie można poczuć także wewnątrz instytucji w rejonie ul. 3 Maja i rynku. Kino Zorza zaprasza na projekcje dwóch filmów - "C'monC'mon" o godz. 17.00 (bilety: 5 zł) i "Peterson" (bilety: 1 zł) o godzinie 21.00.

W Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa dostępne będą wystawy "Moje szkolne lapidarium" Krzysztofa Neuberga i "Sweet Home Chicago" Michała Drozda. Warto będzie także zajrzeć do Muzeum Okręgowego, gdzie będą czekały wystawa "Modowy luksus", prezentacja grafik z Nowego Jorku, kiermasz książek muzealnych, warsztaty garncarskie, projekcje filmów i spotkania literackie prowadzone przez pomysłodawcę Święta Paniagi - Jerzego Fąfarę. O literaturze dyskutować będą między innymi Krystyna Lenkowska, Waldemar Lenkowski, Michał Drozd, Beata Kuman, Katarzyna Bolec, Edward Bolec, Jacek Napiórkowski i pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jarmark rękodzieła i produktów regionalnych

Podczas Święta Paniagi co roku odbywa się jarmark produktów regionalnych i wyrobów rękodzielniczych. Ten będzie ulokowany na Alei Lubomirskich. Swoje wyroby będzie oferowało kilkudziesięciu wystawców.

Koncert na rynku

Punktem kulminacyjnym imprezy będzie koncert na rzeszowskim rynku. Wystąpi zespół HOMMAGE a’ BLUES BROTHERS z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej. W "tanich drani" z kultowego filmu "Blues Brothers" wcielą się Zbigniew Zamachowski, Maciej Miecznikowski i Jolanta Szczepaniak.

Koncert rozpocznie się o godzinie 19:00 (wstęp wolny).

Motoserce

Uczestnicy Święta Paniagi 2022 będą mogli nie tylko dobrze się bawić, ale też nieść pomoc innym - dokładnie oddać krew i zapisać się do bazy dawców szpiku. Wszystko to za sprawą akcji Motoserce, która odbędzie się na terenie parkingu RARR.

W godzinach 10:00-15:00 zaparkują tam krwiobus i wymazobus DKMS. Będzie też motocyklowy klimat - w pobliżu zobaczymy m.in. motocykle Harley Davidson z salonu Game Over Cycles, które po południu będzie można też podziwiać na rynku - dokładnie w ogródku restauracji Lord Jack, która podczas Święta Paniagi przygotuje specjalne amerykańskie menu.