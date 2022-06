Policjanci przypominają, że od 1 stycznia 2022 roku za rażące przekroczenie prędkości obowiązują wyższe stawki mandatów:

· za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h - mandat w wysokości 800 zł,

· za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h - mandat w wysokości 1000 zł,

· za przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h - mandat w wysokości 1500 zł,

· za przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h - mandat w wysokości 2000 zł,

· za przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h - mandat w wysokości 2500 zł,