Dwoje obywateli Ukrainy przewoziło przez granice gotówkę o równowartości ponad 360 tys. zł. Mimo że mieli taki obowiązek, nie zgłosili jej do kontroli celnej. Ukarani zostali mandatami - poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska.

/ Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie /

Jak zaznaczyła rzeczniczka, pierwszy przypadek przewożenia gotówki bez odpowiedniego zgłoszenie miał miejsce na przejściu w Korczowej.

Funkcjonariusze wytypowali do kontroli wjeżdżający do Polski samochód osobowy. W jednym z bagaży należącym do 52-letniej obywatelki Ukrainy wykryli gotówkę o znacznej wartości. Kobieta, mimo że miała taki obowiązek, nie zadeklarowała przewozu ponad 28 tys. dolarów amerykańskich oraz 24 tys. euro - podała Chabowska.

Natomiast na przejściu w Medyce, obowiązku zgłoszenia przewozu gotówki przez granicę nie dopełnił 40-letni mężczyzna. Jak zaznaczyła rzeczniczka, w jego bagażu funkcjonariusze wykryli blisko 30 tys. euro.

Podróżni ukarani zostali mandatami karnymi i zobowiązani do pisemnego zadeklarowania środków pieniężnych - zaznaczyła Chabowska.

Przypomniała, że osoba, która przewozi co najmniej 10 tys. euro, a także równowartość tej kwoty w innych walutach, wjeżdżając do UE lub wyjeżdżając z niej, musi pisemnie zgłosić te środki funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej. To ważny obowiązek podróżnego. Pamiętanie o tych przepisach pozwoli uniknąć problemów na granicy - dodała Chabowska.