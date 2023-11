Osobowe suzuki potrąciło dwie policjantki na przejściu dla pieszych w Mielcu. Kobiety trafiły do szpitala a funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący suzuki na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił policjantki. Kobiety trafiły do szpitala, gdzie przechodzą obecnie szczegółowe badania - przekazała oficer prasowy mieleckiej policji podkom. Bernadetta Krawczyk.

Do wypadku doszło we wtorek przed południem na ul. Żeromskiego w Mielcu. Nie dość, że suzuki potrąciło funkcjonariuszki na przejściu dla pieszych, to na dodatek stało się to tuż obok Komendy Powiatowej Policji.

Kobiety z obrażeniami nóg trafiły do szpitala. Funkcjonariusze będą wyjaśniać dokładne okoliczności tego zdarzenia.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie przepisów i zachowanie ostrożności, zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych.