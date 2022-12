W Rzeszowie i sąsiednich gminach trwają kompleksowe badania ruchu. Jednym z ich elementów są ankiety prowadzone wśród mieszkańców, dotyczące preferencji transportowych. Ankieterzy jeszcze przez kilka tygodni mogą w związku z tym pukać do drzwi, prosząc o udzielenie odpowiedzi na pytania.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ankiety to kolejny etap badania, które rozpoczęło się w październiku i potrwa do wiosny przyszłego roku. Zajmuje się nim zespół Politechniki Rzeszowskiej. Do tej pory zmierzono ruch rowerowy, pieszy i hulajnóg. Monitorowano także natężenie ruchu samochodowego i liczbę pasażerów w autobusach i pociągach.

Tegoroczne badania są wykonywane dla wszystkich gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. To Boguchwała, Błażowa, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Młp., Hyżne, Krasne, Lubenia, Łańcut (zarówno miasto, jak i gmina wiejska), Rzeszów, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn.

Prowadzone obecnie ankiety mają pokazać preferencje transportowe mieszkańców, a także rozpoznać ich potrzeby i oczekiwania. Jak przekonują badacze, jest to kluczowy element całego przedsięwzięcia. Zebrane dane będą miastu i partnerom z ROF przydatne do realizacji wielu celów. To m.in. budowa i aktualizacja transportowego, symulacyjnego modelu ruchu obejmującego teren całego ROF. Wyniki pozwolą ocenić również podział zadań przewozowych.

Badania ankietowe są prowadzone w domu respondenta oraz telefonicznie. Każdy ankieter ma legitymację z numerem telefonu, który pozwala na jego weryfikację. Można także zadzwonić do Urzędu Statystycznego w Rzeszowie - numer telefonu: 17 853 52 10 w. 106 (w godz. 7:00-15:30).