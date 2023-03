1,5 mln euro - taki grant uzyskały z Unii Europejskiej na wspólny projekt Rzeszów, Warszawa, Kraków, Wrocław i Łódź. Pieniądze zostaną przeznaczone na przygotowanie innowacyjnych działań, których celem będzie przede wszystkim podnoszenie efektywności energetycznej budynków.

/ Shutterstock

To świetna wiadomość, że nasz wspólny projekt, przygotowany przez pięć polskich miast, został wysoko oceniony i znaleźliśmy się w elitarnym gronie europejskich miast, które będą realizowały pilotażowe działania, które przybliżą miasta do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Warte podkreślenia jest to, że w tej misji będą uczestniczyły także takie miasta jak Barcelona, Rzym, Amsterdam czy Mediolan - podkreśla prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.

Chodzi o pilotażowe działania w ramach projektu "NEEST - NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories". Współuczestniczy w nim także Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

W maju tego roku w miastach wytypowane zostaną osiedla i konkretne budynki mieszkalne i użyteczności publicznej.

Do projektu zakwalifikowane zostały 53 europejskie miasta. Zainteresowanie udziałem w tym pilotażowym programie było bardzo duże - złożonych zostało ponad 100 wniosków obejmujących 159 miast z 33 krajów Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych w ramach programu "Horyzont 2020".