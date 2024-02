Prawie 200 osób wzięło udział w tegorocznej gali Polish Skateboard Awards 2023, podczas której nagradzani są najlepsi deskorolkarze w kraju. Nagrody przyznawane są w kilku kategoriach. Ceremonia wręczenia statuetek odbyła się w Poznaniu.

/ Beniamin Piłat /RMF FM / RMF FM - reporter

Znamy nazwiska najlepszych deskorolkarzy w Polsce! W Poznaniu odbyła się gala Polish Skateboard Awards 2023, na której to wyróżniono - między innymi - najlepszych filmowców, fotografów, skaterki oraz młodych adeptów tego sportu.

Deskorolka bardzo mocno się rozwija w Polsce. Działa Polska Federacja Skateboardingu, nasza infrastruktura się polepsza, powstają szkółki. Zapraszamy na deskorolkę - mówi w rozmowie z RMF FM Łukasz Gawąd, założyciel Skate Culture Foundation i organizator gali Polish Skateboard Awards 2023.

Nagrody przyznano w ośmiu kategoriach. Jedna z nich to "Rookie of the Year", czyli początkujący roku. Jestem bardzo zadowolony, nie spodziewałem się - mówi Kuba Lewczak, zdobywca tej nagrody. Trzeba mieć zajawę i jeździć dużo. To nie jest łatwy sport. Najtrudniejsze to przełamać się do trików - wyjaśnia.

Nagrodę dla najlepszej skaterki roku 2023 otrzymała Weronika Chromańska z Wrocławia. Czuję, że zasłużyłam na to swoją ciężką pracą. W Polsce dziewczynom łatwiej się przebić, ale celują w Europę, chcę startować dalej. Moim marzeniem jest pojechać na Igrzyska Olimpijskie. Jeśli nie uda się w Paryżu, to na pewno Los Angeles - dodaje.

Gala Polish Skateboard Awards 2023 odbyła się w poznańskim Kinie Muza. Udział w niej wzięło prawie 200 osób.

Tuż przed ogłoszeniem najważniejszej nagrody - "Skater of the Year" - w budynku, w którym mieści się kino doszło do awarii prądu. Nie przeszkodziło to jednak organizatorom, a główną statuetkę otrzymał Jan "Johnny Pacyna" Jaroszewicz.