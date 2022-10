​W okresie Wszystkich Świętych wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w rejonie poznańskich cmentarzy. Zmiany mają ułatwić dojazdy do nekropolii zarówno pasażerom komunikacji miejskiej, osobom dojeżdżającym samochodami, a także pieszym.

Cmentarz wojenny na terenie poznańskiej Cytadeli / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Poznański magistrat poinformował, że zmiany przy największych poznańskich nekropoliach zostaną wprowadzone już od dzisiaj (29 października), a niektóre potrwają aż do 2 listopada. Największe zmiany ułatwiające dojazd i parkowanie zaplanowano na wtorek, 1 listopada.

Przez cały okres przedświąteczny aż do 2 listopada obowiązywać będą ograniczenia prędkości do 30 km/h na ul. Cmentarnej, Owczej, Grunwaldzkiej (przy Cmentarzu Junikowskim), Warszawskiej, Gnieźnieńskiej, Arciszewskiego, Ściegiennego, Szpitalnej, Nowina i Lutyckiej (od ul. Dojazd do Podolańskiej).

"Na Junikowie od soboty, 29.10, do wtorku, 1.11 ul. Cmentarna i Owcza będą jednokierunkowe od ul. Grunwaldzkiej do Złotowskiej (z możliwością utrzymania zmian przez policję także 2.11). Ul. Chryzantemowa będzie jednokierunkowa od ul. Malwowej do ul. Owczej od 29.10 do 2.11 (z zachowaniem dwóch kierunków ruchu na jej początkowym odcinku od ul. Malwowej). Ponadto 1 listopada ul. Złotowska będzie jednokierunkowa od ul. Owczej do Bukowskiej, a ul. Wieruszowska jednokierunkowa od ul. Grunwaldzkiej do ul. Junikowskiej" - podano.

Z kolei na Miłostowie 2 listopada ul. Warszawska będzie zwężona do jednego pasa w stronę centrum, by umożliwić kierowcom parkowanie w pasie rozdziału od stacji paliw do ul. Mogileńskiej, a na ul. Gnieźnieńskiej obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych.

"W dniach od 29.10 do 1.11 ul. Warszawska będzie zwężona w obu kierunkach, by umożliwić parkowanie na lewych pasach. W tym czasie przy wjeździe na cmentarz od strony ul. Warszawskiej dla bezpieczeństwa obowiązywać będą ograniczenia ruchu i parkowania oraz wyznaczona będzie przestrzeń do zatrzymania się do jednej minuty. Przy wejściu na cmentarz od 29.10 do 1.11 w dzień czynne będzie pod nadzorem policji przejście dla pieszych przez obie jezdnie. Ponadto do 2.11 na ul. Warszawskiej obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych w stronę miasta" - podano.

Poinformowano również, że ul. Gnieźnieńska w dniach od 29-31 października będzie jednokierunkowa od zakładów Nivea do ul. Bałtyckiej, a 1 listopada jednokierunkowa na całym odcinku od ul. Gdyńskiej do ul. Bałtyckiej. Na lewym pasie ul. Gnieźnieńskiej dostępne będą miejsca parkingowe: w dniach 29-31 października od Nivea do ul. Bałtyckiej, a dnia 1 listopada od ul. Gdyńskiej do Bałtyckiej. W dniu 2 listopada nie przewiduje się zmian na ul. Gnieźnieńskiej.

Z kolei na Górczynie na ul. Arciszewskiego od 28 października do 2 listopada obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych w stronę ul. Ściegiennego, a ulica będzie zwężona w obu kierunkach do jednego pasa aby umożliwić parkowanie. W dniach 28 października i 2 listopada będzie można parkować w pasie rozdziału na odcinku ul. Arciszewskiego od ul. Palacza do ul. Ściegiennego, a w dniach 29.10-1.11 - w pasie na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Ściegiennego.

Magistrat podał, że miejsca postojowe przy Cmentarzu Górczyńskim w dniach od 29 października do 1 listopada dostępne będą tylko dla osób z niepełnosprawnościami, a przy wejściu na cmentarz można będzie zatrzymać się do 1 minuty, by wysadzić lub zabrać pasażera. W dniu 1 listopada ul. Kordeckiego będzie w dzień jednokierunkowa od ul. Albańskiej do ul. Węglowej.

Na ul. Lutyckiej od soboty do 1 listopada obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych, a 1 listopada na odcinku od ul. Dojazd do ul. Podolańskiej wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu. Objazd w przeciwną stronę poprowadzi ul. Podolańską, Wojska Polskiego i Witosa, a w tym dniu z ul. Szczawnickiej w ul. Lutycką będzie można skręcić tylko w prawo. Do 2 listopada możliwe będzie parkowanie na ul. Lutyckiej i ul. Szczawnickiej w rejonie cmentarza.

"Na ul. Morasko na wysokości cmentarza w dniach od 29.10 do 1.11 będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 km/h, a na poboczu będzie dopuszczone parkowanie. Ul. Wiśniowa w dniach od 29.10 do 1.11 będzie jednokierunkowa od ul. Bluszczowej do ul. Wspólnej. Ul. św. Antoniego i Minikowo będą jednokierunkowe od ul. Książęcej do ronda Minikowo, co umożliwi parkowanie na lewym pasie (29, 30 i 31.10 w godzinach od 8:00 do 17:00, a 1.11 od 5:00 do 18:00). Ul. Jasna Rola i ul. Bronisława w dniu 1.11 będą jednokierunkowe od ul. Błażeja do ul. Umultowskiej (od 5:00 do godzin wieczornych)" - poinformowano.

Przez cały okres świąteczny w pobliżu poznańskich cmentarzy nad bezpieczeństwem i porządkiem będą czuwać funkcjonariusze policji, straży miejskiej i Nadzoru Ruchu MPK. Magistrat podkreślił, że na wniosek policji wprowadzane mogą zostać dodatkowe zmiany w miejscach szczególnego nasilenia ruchu pieszych i pojazdów.