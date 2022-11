Około 250 obywateli Ukrainy zamieszkujących poznański Hotel IKAR mają do końca miesiąca wyprowadzić się z budynku. Powodem jest duży remont planowany przez Polski Holding Hotelowy. Jak ustalił reporter RMF FM, Ukraińcom zaproponowano nowe lokum.

/ Wielkopolski Urząd Wojewódzki / Materiały prasowe

Prawie 200 miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy z Hotelu Ikar zaproponował właściciel kompleksu pałacowo-parkowego w podpoznańskim Biedrusku. Jak zapewniają przedstawiciele wielkopolskiego urzędu wojewódzkiego, obiekty te są przystosowane do potrzeb rodzin zamieszkujących obecnie Hotel IKAR w Poznaniu.

Wyprowadzka obywateli Ukrainy jest związana z dużym remontem planowanym przez Polski Holding Hotelowy. Ukraińcy do końca miesiąca mają opuścić obiekt. To wywołało niepokój zarówno wśród uchodźców, jak i organizacji pomagających im. Urzędnicy zaproponowali im mieszkania zastępcze, jednak duża część była rozlokowana daleko od Poznania, co nie podobało się Ukraińcom, którzy znaleźli pracę w stolicy Wielkopolski oraz których dzieci kontynuowały naukę w poznańskich szkołach.

Obywatele Ukrainy zostaną ulokowani w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, co więcej pokoje zgodnie z deklaracją właściciela obiektu zostaną przystosowane do potrzeb poszczególnych rodzin - mówi Mateusz Daszkiewicz, rzecznik prasowy wojewody.

Od początku tej sprawy mamy dużą wolę współpracy oraz chęć zapewnienia poszczególnym rodzinom godnych warunków. Nie jesteśmy jednak w stanie spełnić wszystkich próśb jakie kierowane są do nas ze strony uchodźców, ale bierzemy pod uwagę ich stan zdrowia, sytuację rodzinną czy podjętą do tej pory aktywność zawodową - poinformował Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński.