Poznańska policja zatrzymała poszukiwanego od ośmiu lat obywatela Chin. Mężczyzna był poszukiwany w związku ze skazaniem za przestępstwa, które popełnił w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

49-latek był poszukiwany od 2015 roku. Był już wcześniej skazany, ale po usłyszeniu wyroku nie zgłosił się do odsiadki. Wydano za nim wówczas dwa listy gończe. W styczniu tego roku sprawą zajął się Zespół Nadzoru i Koordynacji Poszukiwań Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Kryminalni ustalili, gdzie w ostatnich latach przebywał poszukiwany Chińczyk. Okazało się, że krótko przed wszczęciem poszukiwań mężczyzna wyjechał do Chin. Wrócił jednak do Polski w 2021 roku. Żeby uniknąć zatrzymania przez policję, przejście graniczne przekroczył w Czechach. Pojechał do Środy Śląskiej, gdzie ukrywał się na zapleczu marketu, w którym pracowała jego partnerka - poinformowała podinsp. Iwona Liszczyńska z biura prasowego wielkopolskiej policji.

Liszczyńska zaznaczyła, że 49-latek został zatrzymany w Środzie Śląskiej przez policjantów z KWP w Poznaniu. Wskazała również, że z uwagi na fakt, że 49-latek komunikuje się tylko w języku chińskim, wszystkie czynności procesowe zostały przeprowadzone z udziałem biegłego tłumacza.